Британія запропонує Україні власні далекобійні ракети — інсайдери

Згідно з даними Bloomberg, Велика Британія незабаром розпочне випробування своїх бюджетних ракет далекого радіусу дії — саме їх зможуть отримати Сили оборони України, якщо все мине успішно.

Британські далекобійні ракети — що про них відомо

Як вдалося дізнатися журналістам, розробники у Великій Британії активно працюють над створенням відносно дешевих ракет великої дальності, які не залежатимуть від американських комплектуючих чи даних.

До цих процесів залучені компанії MBDA, MGI Engineering та Rotron Aerospace. Найближчими місяцями їх планують випробувати у Британії та Україні.

За попередніми даними, приблизно через рік після завершення тестів Лондон зможе постачати ці ракети українським Силам оборони.

Проєкт стартував наприкінці 2024 року, а згодом темпи розробки суттєво пришвидшили.

Нові ракети все-таки поступатимуться Storm Shadow/SCALP за точністю та потужністю, однак їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

Що важливо розуміти, одна ракета Storm Shadow коштує близько мільйона доларів.

Важливою особливістю нових систем стане повна відсутність американських компонентів. Це дозволить Великій Британії самостійно ухвалювати рішення щодо їхнього застосування без ризику можливих обмежень з боку США.

Попри те, що нові ракети не зможуть ефективно вражати укріплені бетонні бункери, їхня 225-кілограмова бойова частина все одно здатна завдавати суттєвих пошкоджень цілям.