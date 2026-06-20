"Автогол Росії". Західні експерти висміяли російську ППО
Категорія
Україна
Дата публікації

"Автогол Росії". Західні експерти висміяли російську ППО

Російська ППО виявилися не тим, чим її вважали досі
Джерело:  CNN

Редакція видання CNN поспілкувалася з кількома військовими експертами та дійшла висновку, що масовані атаки України змогли продемонструвати всьому світу, наскільки непідготовленою є російська ППО до війни на власній території.

Головні тези:

  • Росія має у своєму розпорядженні багато старих систем, які не є на 100% надійними. 
  • Щодо Україн, то вона постійно вдосконалює свої ударні можливості.

Російська ППО виявилися не тим, чим її вважали досі

Ні для кого не секрет, що внаслідок другої атаки України на Московський НПЗ була пошкоджена комбінована установка переробки нафти, яка забезпечувала 47% потужності заводу.

Ба більше, були уражені деякі вторинні установки, міжцехові трубопроводи, допоміжне обладнання та загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Події 18 червня ще раз нагадали світу про те, що російський диктатор Володимир Путін програє війну Україні.

Окрім того, стало зрозуміло, що українська ППО кратно потужніша та ефективніше за російську.

За словами військових експертів, коли сотні українських дронів прямували до Москви, реакція російських військових нагадувала радше хаотичну спробу впоратися із ситуацією, однак точне не добре сплановану стратегічну оборону.

Ба більше, увесь світ облетіло відео моменту, коли російська ракета ППО влучила в резервуар із нафтою.

Експерт з озброєнь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру Маркус Шиллер заявив, що це був "автогол Росії", який завершився грибоподібною хмарою диму та тим, що величезна верхня частина резервуара злетіла в повітря.

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