"Жодних правил більше немає". Медведєв влаштував істерику після діпстрайків України
Категорія
Політика
Дата публікації

"Жодних правил більше немає". Медведєв влаштував істерику після діпстрайків України

Медведєв знову намагається залякати Україну
Read in English
Джерело:  online.ua

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв панікує на тлі посилення українських атак на воєнні цілі в країні-агресорці. Він почав погрожувати, що армія РФ більше не буди дотримуватися “жодних правил” у війні проти України. Соратник Путіна ігнорує той факт, що загалом нічого не зміниться.

Головні тези:

  • Медведєв безсоромно бреше, що армія РФ не буде вбивати цивільних.
  • Він також поскаржився, що війна максимально змінилася.

 Медведєв знову намагається залякати Україну

З урахуванням масованих атак противника на наші міста, інтенсивність яких зростає і, очевидно, зростатиме, настав час відкрито оголосити, що жодних правил щодо неонацистського Києва більше немає і бути не може.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Колишній президент РФ

Соратник Путіна також цинічно заявив, що за межею прийнятного для Росії нібито залишитить одне — умисне знищення цивільних осіб.

Медведєв чомусь ігнорує той факт, що російські загарбники понад 12 років вбивають мирних українських громадян.

Колишній президент РФ чітко дав зрозуміти, що тепер російській влади офіційно чхати на Гаазькі конвенції про закони та звичаї війни.

Вони більше не потрібні. За минулі сто років війни дуже змінилися. Тоді було прийнято красти чи вбивати голів навіть ворожих країн. Та й на зміну метанню бомб із повітряних куль прийшли ракети та дрони. Отже, посилання на застереження rebus sic stantibus тут цілком доречне, — безсоромно додав Медведєв.

Що важливо розуміти, Rebus sic stantibus — це правовий принцип, згідно з яким договір діє лише доти, доки обставини, що існували в момент його укладання, кардинально не змінилися.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 20 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Тішить Путіна". Туск відреагував на рішення Навроцького щодо Зеленського
Туск дав зрозуміти, що не підтримує рішення Навроцького
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп знову збирається з візитом до Сі Цзіньпіня
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?