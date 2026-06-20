"Жодних правил більше немає". Медведєв влаштував істерику після діпстрайків України

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв панікує на тлі посилення українських атак на воєнні цілі в країні-агресорці. Він почав погрожувати, що армія РФ більше не буди дотримуватися “жодних правил” у війні проти України. Соратник Путіна ігнорує той факт, що загалом нічого не зміниться.
Головні тези:
- Медведєв безсоромно бреше, що армія РФ не буде вбивати цивільних.
- Він також поскаржився, що війна максимально змінилася.
Медведєв знову намагається залякати Україну
Соратник Путіна також цинічно заявив, що за межею прийнятного для Росії нібито залишитить одне — умисне знищення цивільних осіб.
Медведєв чомусь ігнорує той факт, що російські загарбники понад 12 років вбивають мирних українських громадян.
Колишній президент РФ чітко дав зрозуміти, що тепер російській влади офіційно чхати на Гаазькі конвенції про закони та звичаї війни.
Що важливо розуміти, Rebus sic stantibus — це правовий принцип, згідно з яким договір діє лише доти, доки обставини, що існували в момент його укладання, кардинально не змінилися.
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