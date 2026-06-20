"Жодних правил більше немає". Медведєв влаштував істерику після діпстрайків України

Колишній президент Росії Дмитро Медведєв панікує на тлі посилення українських атак на воєнні цілі в країні-агресорці. Він почав погрожувати, що армія РФ більше не буди дотримуватися “жодних правил” у війні проти України. Соратник Путіна ігнорує той факт, що загалом нічого не зміниться.

Медведєв знову намагається залякати Україну

З урахуванням масованих атак противника на наші міста, інтенсивність яких зростає і, очевидно, зростатиме, настав час відкрито оголосити, що жодних правил щодо неонацистського Києва більше немає і бути не може. Дмитро Медведєв Колишній президент РФ

Соратник Путіна також цинічно заявив, що за межею прийнятного для Росії нібито залишитить одне — умисне знищення цивільних осіб.

Медведєв чомусь ігнорує той факт, що російські загарбники понад 12 років вбивають мирних українських громадян.

Колишній президент РФ чітко дав зрозуміти, що тепер російській влади офіційно чхати на Гаазькі конвенції про закони та звичаї війни.

Вони більше не потрібні. За минулі сто років війни дуже змінилися. Тоді було прийнято красти чи вбивати голів навіть ворожих країн. Та й на зміну метанню бомб із повітряних куль прийшли ракети та дрони. Отже, посилання на застереження rebus sic stantibus тут цілком доречне, — безсоромно додав Медведєв. Поширити

Що важливо розуміти, Rebus sic stantibus — це правовий принцип, згідно з яким договір діє лише доти, доки обставини, що існували в момент його укладання, кардинально не змінилися.