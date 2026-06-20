"Тішить Путіна". Туск відреагував на рішення Навроцького щодо Зеленського

Очільник польського уряду Дональд Туск прокоментував рішення президента Кароля Навроцького щодо позбавлення українського лідера Володимира Зеленського орден Білого Орла. На його переконання, такий розвиток подій шкодить обом країнам.
Головні тези:
- За словами Туска, цей конфлікт шокує союзників Києва та Варшави.
- Він також нагадав, що у Польщі та України є спільний ворог.
Туск дав зрозуміти, що не схвалює рішення Навроцького
Прем’єр Польщі шкодує про те, що конфлікт між офіційною Варшавою та Києвом ще більше загострився протягом останніх днів.
На його переконання, ця публічна конфронтація стане справжньою втіхою лише для російського диктатора Володимира Путіна.
Попри це, Дональд Туск пояснив, чи планує здійснити необхідний з його боку процедурний крок для затвердження рішення Кароля Навроцького.
Що важливо розуміти, 19 червня президент Польщі ухвалив рішення про позбавлення українського лідера Володимира Зеленського ордена Білого Орла.
Окрім того, він цинічно заявив, що Варшава не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".
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