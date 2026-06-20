"Маховик ненависті". Буданов розкритикував Навроцького та відмовився від Золотого офіцерського хреста

Глава Офісу президента України Кирило Буданов засудив рішення лідера Польщі Кароля Навроцького позбавити свого українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла. На тлі останніх подій керівник ОПУ відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена “За заслуги перед Польщею”.

Буданов вказав на цинічність рішення Навроцького щодо Зеленського

На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла. Кирило Буданов Глава Офісу президента України

На переконання Буданова, це рішення польського лідера стане подарунком для російського диктатора Володимира Путіна, який той обов’язково використає проти України та Польщі.

Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії — як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій, — наголосив глава ОПУ. Поширити

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов звернув увагу на те, що Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію.

Переконаний, що цей жест Президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні? — поцікавився Буданов. Поширити

На цьому тлі глава ОПУ наголосив, що Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну.

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Попри це, Буданов чітко дав зрозуміти, що не збирається просто спостерігати за тим, як проти наших громадян “безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті”.