"Маховик ненависті". Буданов розкритикував Навроцького та відмовився від Золотого офіцерського хреста
Категорія
Політика
Дата публікації

"Маховик ненависті". Буданов розкритикував Навроцького та відмовився від Золотого офіцерського хреста

Кирило Буданов
Буданов вказав на цинічність рішення Навроцького щодо Зеленського

Глава Офісу президента України Кирило Буданов засудив рішення лідера Польщі Кароля Навроцького позбавити свого українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла. На тлі останніх подій керівник ОПУ відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена “За заслуги перед Польщею”.

Головні тези:

  • Буданов наголосив: Україна залишає за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність. 
  • Він також поцікавився, чому Польща досі не позбавила ордена Білого Орла  італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні.

Буданов вказав на цинічність рішення Навроцького щодо Зеленського

На жаль, Президент Польщі Кароль Навроцький вдався до недружнього акту щодо нашого народу, позбавивши Президента України раніше врученого йому ордена Білого Орла.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава Офісу президента України

На переконання Буданова, це рішення польського лідера стане подарунком для російського диктатора Володимира Путіна, який той обов’язково використає проти України та Польщі.

Наші народи мають давні взаємини й різні сторінки історії — як героїчні, так і трагічні. Однак це має бути приводом для глибокого осмислення, а не грубих політичних спекуляцій, — наголосив глава ОПУ.

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов звернув увагу на те, що Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію.

Переконаний, що цей жест Президента Польщі не про справедливість абощо. Адже про яку справедливість може бути мова, якщо ордена Білого Орла, наприклад, досі не позбавлено італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні? — поцікавився Буданов.

На цьому тлі глава ОПУ наголосив, що Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну.

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Попри це, Буданов чітко дав зрозуміти, що не збирається просто спостерігати за тим, як проти наших громадян “безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті”.

З огляду на це я відмовляюся від Золотого офіцерського хреста ордена «За заслуги перед Польщею», яким мене нагородив минулого року Президент Польщі. Впевнений, що українське суспільство — і військові, і цивільні — відчувають такі ж емоції та підтримають цей крок. Слава Україні!

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Глава Офісу президента України

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