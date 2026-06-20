"Маховик ненависті". Буданов розкритикував Навроцького та відмовився від Золотого офіцерського хреста

Глава Офісу президента України Кирило Буданов засудив рішення лідера Польщі Кароля Навроцького позбавити свого українського колегу Володимира Зеленського ордена Білого Орла. На тлі останніх подій керівник ОПУ відмовився від Золотого офіцерського хреста ордена “За заслуги перед Польщею”.
Головні тези:
- Буданов наголосив: Україна залишає за собою справедливе право на власну національну пам'ять та гідність.
- Він також поцікавився, чому Польща досі не позбавила ордена Білого Орла італійського фашистського диктатора й пособника Гітлера Беніто Муссоліні.
Буданов вказав на цинічність рішення Навроцького щодо Зеленського
На переконання Буданова, це рішення польського лідера стане подарунком для російського диктатора Володимира Путіна, який той обов’язково використає проти України та Польщі.
Буданов звернув увагу на те, що Україна не вказує жодному іншому народові, як вчити його історію.
На цьому тлі глава ОПУ наголосив, що Україна продовжить битися в авангарді захисту всієї Європи, зокрема Польщі, сплачуючи найдорожчу ціну.
Попри це, Буданов чітко дав зрозуміти, що не збирається просто спостерігати за тим, як проти наших громадян “безпідставно й штучно розкручується маховик ненависті”.
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