"Маховик ненависти". Буданов раскритиковал Навроцкого и отказался от Золотого офицерского креста
Категория
Политика
Дата публикации

"Маховик ненависти". Буданов раскритиковал Навроцкого и отказался от Золотого офицерского креста

Кирилл Буданов
Буданов указал на циничность решения Навроцкого
Читати українською

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов осудил решение лидера Польши Кароля Навроцкого лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла. На фоне последних событий руководитель ОПУ отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Главные тезисы

  • Буданов подчеркнул, что Украина оставляет за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство.
  • Он также поинтересовался, почему Польша до сих пор не лишила ордена Белого Орла итальянского фашистского диктатора и пособника Гитлера Бенито Муссолини.

Буданов указал на циничность решения Навроцкого

К сожалению, Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к недружественному акту по отношению к нашему народу, лишив Президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла.

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Украины

По убеждению Буданова, это решение польского лидера станет подарком для российского диктатора Владимира Путина, который обязательно использует его против Украины и Польши.

Наши народы имеют давние отношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно быть поводом для глубокого осмысления, а не для грубых политических спекуляций, — подчеркнул глава ОПУ.

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов обратил внимание на то, что Украина не указывает ни одному народу, как учить его историю.

Убежден, что этот жест Президента Польши не о справедливости. Ведь о какой справедливости может быть речь, если ордена Белого Орла, например, до сих пор не лишили итальянского фашистского диктатора и пособника Гитлера Бенито Муссолини? — поинтересовался Буданов.

На этом фоне глава ОПУ подчеркнул, что Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в том числе и за Польши, сплачивая самую дорогую цену.

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Несмотря на это, Буданов ясно дал понять, что не собирается просто наблюдать за тем, как против наших граждан "безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти".

Учитывая это, я отказываюсь от Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей», которым меня наградил в прошлом году Президент Польши. Уверен, что украинское общество и военные, и гражданские испытывают такие же эмоции и поддержат этот шаг. Слава Украине!

Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

Глава Офиса президента Украины

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Вступление Украины в ЕС. Навроцкий пугает Польшу новой "угрозой"
Навроцкий намекает, что не хочет видеть Украину в ЕС
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла
Навроцкий
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Верну Польше Командорский крест". Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого
Андрей Сибига
Сибига

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?