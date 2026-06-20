"Маховик ненависти". Буданов раскритиковал Навроцкого и отказался от Золотого офицерского креста

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов осудил решение лидера Польши Кароля Навроцкого лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла. На фоне последних событий руководитель ОПУ отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".
Главные тезисы
- Буданов подчеркнул, что Украина оставляет за собой справедливое право на собственную национальную память и достоинство.
- Он также поинтересовался, почему Польша до сих пор не лишила ордена Белого Орла итальянского фашистского диктатора и пособника Гитлера Бенито Муссолини.
Буданов указал на циничность решения Навроцкого
По убеждению Буданова, это решение польского лидера станет подарком для российского диктатора Владимира Путина, который обязательно использует его против Украины и Польши.
Буданов обратил внимание на то, что Украина не указывает ни одному народу, как учить его историю.
На этом фоне глава ОПУ подчеркнул, что Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в том числе и за Польши, сплачивая самую дорогую цену.
Несмотря на это, Буданов ясно дал понять, что не собирается просто наблюдать за тем, как против наших граждан "безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти".
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