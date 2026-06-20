"Маховик ненависти". Буданов раскритиковал Навроцкого и отказался от Золотого офицерского креста

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов осудил решение лидера Польши Кароля Навроцкого лишить своего украинского коллегу Владимира Зеленского ордена Белого Орла. На фоне последних событий руководитель ОПУ отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей".

Буданов указал на циничность решения Навроцкого

К сожалению, Президент Польши Кароль Навроцкий прибег к недружественному акту по отношению к нашему народу, лишив Президента Украины ранее врученного ему ордена Белого Орла. Кирилл Буданов Глава Офиса президента Украины

По убеждению Буданова, это решение польского лидера станет подарком для российского диктатора Владимира Путина, который обязательно использует его против Украины и Польши.

Наши народы имеют давние отношения и разные страницы истории — как героические, так и трагические. Однако это должно быть поводом для глубокого осмысления, а не для грубых политических спекуляций, — подчеркнул глава ОПУ. Поделиться

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Буданов обратил внимание на то, что Украина не указывает ни одному народу, как учить его историю.

Убежден, что этот жест Президента Польши не о справедливости. Ведь о какой справедливости может быть речь, если ордена Белого Орла, например, до сих пор не лишили итальянского фашистского диктатора и пособника Гитлера Бенито Муссолини? — поинтересовался Буданов. Поделиться

На этом фоне глава ОПУ подчеркнул, что Украина продолжит сражаться в авангарде защиты всей Европы, в том числе и за Польши, сплачивая самую дорогую цену.

Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Несмотря на это, Буданов ясно дал понять, что не собирается просто наблюдать за тем, как против наших граждан "безосновательно и искусственно раскручивается маховик ненависти".