"Верну Польше Командорский крест". Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что вернет Польше высокую государственную награду после того, как польский президент Кароль Навроцкий решил лишить президента Украины ордена Белого Орла.
Главные тезисы
- Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерении вернуть Польше Командорский крест после скандального решения Навроцкого лишить президента Украины ордена Белого Орла.
- Сибига подчеркнул важность взаимного уважения и поддержки диалога в отношениях между Украиной и Польшей, даже в контексте сложных исторических вопросов.
Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого
Об этом министр сообщил в Facebook.
Сибига назвал шаг Навроцкого стратегической ошибкой, от которой выигрывает только Москва.
Он заявил, что дело не в орденах, а в отношении, и Украина всегда выступала за подход взаимного уважения, даже когда речь шла о сложных и проблемных темах.
На фоне всего этого нынешнее обострение контрпродуктивно и не нужно ни украинцам, ни полякам, добавил он.
Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила эскалировать это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю.
19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ наименования "героев УПА".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-