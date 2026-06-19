"Верну Польше Командорский крест". Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого
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"Верну Польше Командорский крест". Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого

Андрей Сибига
Сибига
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Глава МИД Андрей Сибига заявил, что вернет Польше высокую государственную награду после того, как польский президент Кароль Навроцкий решил лишить президента Украины ордена Белого Орла.

Главные тезисы

  • Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о намерении вернуть Польше Командорский крест после скандального решения Навроцкого лишить президента Украины ордена Белого Орла.
  • Сибига подчеркнул важность взаимного уважения и поддержки диалога в отношениях между Украиной и Польшей, даже в контексте сложных исторических вопросов.

Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого

Об этом министр сообщил в Facebook.

Сибига назвал шаг Навроцкого стратегической ошибкой, от которой выигрывает только Москва.

Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не президента Зеленского, а прежде всего Украинского государства. На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его в Польшу.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Он заявил, что дело не в орденах, а в отношении, и Украина всегда выступала за подход взаимного уважения, даже когда речь шла о сложных и проблемных темах.

А это предполагает, что мы уважаем решение друг друга даже тогда, когда не соглашаемся с ними. "Соглашаемся не соглашаться" как говорится. Мы никогда не желали этого конфликта. В течение полутора лет активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной, научной работы, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по запросу польской стороны, возобновлением деятельности Конгресса историков. Мы многого добились на этом пути. Просто сейчас ведутся поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, о которых просили поляки.

На фоне всего этого нынешнее обострение контрпродуктивно и не нужно ни украинцам, ни полякам, добавил он.

Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила эскалировать это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю.

Он выразил надежду, что впоследствии холодный разум возобладает и польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который отвечает союзническим отношениям между странами на фоне противодействия общему врагу в Москве.

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ наименования "героев УПА".

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