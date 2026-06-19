"Верну Польше Командорский крест". Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что вернет Польше высокую государственную награду после того, как польский президент Кароль Навроцкий решил лишить президента Украины ордена Белого Орла.

Сибига отреагировал на скандальное решение Навроцкого

Об этом министр сообщил в Facebook.

Сибига назвал шаг Навроцкого стратегической ошибкой, от которой выигрывает только Москва.

Нам жаль, что эмоции возобладали в Варшаве и заставили польских политиков идти на неоправданные, импульсивные и пренебрежительные шаги в сторону даже не президента Зеленского, а прежде всего Украинского государства. На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша — Командорский крест со звездой ордена "За заслуги перед Польшей". Вскоре верну его в Польшу. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Он заявил, что дело не в орденах, а в отношении, и Украина всегда выступала за подход взаимного уважения, даже когда речь шла о сложных и проблемных темах.

А это предполагает, что мы уважаем решение друг друга даже тогда, когда не соглашаемся с ними. "Соглашаемся не соглашаться" как говорится. Мы никогда не желали этого конфликта. В течение полутора лет активно работали над урегулированием противоречий, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессиональной, научной работы, поисково-эксгумационных работ и перезахоронений по запросу польской стороны, возобновлением деятельности Конгресса историков. Мы многого добились на этом пути. Просто сейчас ведутся поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, о которых просили поляки. Поделиться

На фоне всего этого нынешнее обострение контрпродуктивно и не нужно ни украинцам, ни полякам, добавил он.

Нам жаль, что вместо поиска решений польская сторона решила эскалировать это обострение до недопустимого и неадекватного уровня. Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю.

Он выразил надежду, что впоследствии холодный разум возобладает и польские друзья вернутся к равноправному диалогу, который отвечает союзническим отношениям между странами на фоне противодействия общему врагу в Москве. Поделиться

19 июня президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за присвоения одному из подразделений ВСУ наименования "героев УПА".