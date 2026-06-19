Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказа от "культа тоталитаризма и насилия".
Главные тезисы
- Причиной лишения Зеленского ордена Белого Орла стало присвоение названия “Герои УПА” в Вооруженных силах Украины.
- Решение Навроцкого не меняет стратегического направления политики безопасности Польши, поддерживающей независимость и территориальную целостность Украины в контексте российской агрессии.
Навроцкий забрал у Зеленского Орден Белого Орла
Об этом Навроцкий объявил 19 июня вечером в видеообращении, изложенном в соцсети Х.
В речи почти на 13 минут Навроцкий заявил, что орден Белого Орла — это не обычная награда, а символ высочайшего доверия Польши, что означает особую связь с польским государством и особую благодарность народу.
Как подчеркивают польские СМИ, для вступления в силу этого решения необходимо одобрение премьер-министра Дональда Туска.
В речи Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического направления польской политики безопасности.
Навроцкий подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою независимость, а Польша остается защитником ее суверенитета и территориальной целостности. Однако, по его словам, Польша будет последовательно защищать память своих граждан и достоинство собственных государственных символов и "не согласится на героизацию тех, кто убивал беззащитных польских гражданских лиц".
Путь Украины в европейские структуры также требует готовности честно столкнуться со сложными страницами собственной истории. Объединенная Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны быть обязательными для всех. Для тех, кто этого не понимает, места в Европейском Союзе быть не может и Польша, несомненно, этого не допустит.
Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026
Навроцкий также подчеркнул, что для подавляющего большинства польского общества УПА остается, прежде всего, группировкой, ответственной за жестокие преступления, совершенные против польских граждан, и позиция польского государства по этому вопросу известна уже много лет.
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