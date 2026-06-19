Навроцкий лишил Зеленского Ордена Белого Орла

Президент Польши Кароль Навроцкий принял решение о лишении президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла и заявил, что Польша не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказа от "культа тоталитаризма и насилия".

Навроцкий забрал у Зеленского Орден Белого Орла

Об этом Навроцкий объявил 19 июня вечером в видеообращении, изложенном в соцсети Х.

В речи почти на 13 минут Навроцкий заявил, что орден Белого Орла — это не обычная награда, а символ высочайшего доверия Польши, что означает особую связь с польским государством и особую благодарность народу.

Такой символ требует не только заслуг, но и уважения ценностей, которые составляют фундамент нашего сообщества... Поэтому, учитывая согласие президента Владимира Зеленского на присвоение одной из частей Вооруженных сил Украины названия "Героев УПА", после консультаций с капитулой я принял решение о лишении президента Украины ордена Белого Орла. Кароль Навроцкий Президент Польши

Как подчеркивают польские СМИ, для вступления в силу этого решения необходимо одобрение премьер-министра Дональда Туска.

В речи Навроцкий подчеркнул, что это решение не направлено против украинского народа и не означает изменения стратегического направления польской политики безопасности.

Мы поддерживали и поддерживаем Украину, поскольку знаем, что российская агрессия представляет угрозу безопасности Польши и всей Европы. В этой оценке ничего не изменилось. Россия является агрессором, а Путин — преступник, который несет ответственность за развязывание войны, ставшей для Европы наибольшим вооруженным конфликтом со времен окончания Второй мировой войны. За каждым бомбардированным жилым районом, за каждым ребенком, вынужденным бежать от войны, за каждой семьей, разведенной насилием, стоит решение, принятое в Кремле. Поделиться

Навроцкий подчеркнул, что Украина имеет право защищать свою независимость, а Польша остается защитником ее суверенитета и территориальной целостности. Однако, по его словам, Польша будет последовательно защищать память своих граждан и достоинство собственных государственных символов и "не согласится на героизацию тех, кто убивал беззащитных польских гражданских лиц".

Путь Украины в европейские структуры также требует готовности честно столкнуться со сложными страницами собственной истории. Объединенная Европа была построена на отказе от тоталитаризма и культа насилия. Эти принципы должны быть обязательными для всех. Для тех, кто этого не понимает, места в Европейском Союзе быть не может и Польша, несомненно, этого не допустит.

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Навроцкий также подчеркнул, что для подавляющего большинства польского общества УПА остается, прежде всего, группировкой, ответственной за жестокие преступления, совершенные против польских граждан, и позиция польского государства по этому вопросу известна уже много лет.