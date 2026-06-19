Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла
Категорія
Політика
Дата публікації

Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла

Навроцький
Read in English

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Головні тези:

  • Президент Польщі позбавив президента України ордена Білого Орла через призначення назви "Герої УПА" в ЗСУ.
  • Рішення Навроцького не є зміною стратегічного напрямку політики безпеки Польщі, яка підтримує незалежність та територіальну цілісність України у контексті російської агресії.

Навроцький забрав у Зеленського Орден Білого Орла

Про це Навроцький оголосив 19 червня ввечері у відеозверненні, викладеному в соцмережі Х.

У промові на майже 13 хвилин Навроцький заявив, що орден Білого Орла — це не звичайна нагорода, а символ найвищої довіри Польщі, що означає особливий зв’язок із польською державою та особливу вдячність народу.

Такий символ вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти... Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА", після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

ПРезидент Польщі

Як підкреслюють польські ЗМІ, для набуття чинності цього рішення необхідне схвалення прем'єр-міністра Дональда Туска.

У промові Навроцький підкреслив, що це рішення не спрямовано проти українського народу і не означає зміни стратегічного напряму польської політики безпеки.

Ми підтримували й підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін — злочинець, який несе відповідальність за розв’язання війни, що стала для Європи найбільшим збройним конфліктом з часів закінчення Другої світової війни. За кожним бомбардованим житловим районом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розлученою насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі.

Навроцький підкреслив, що Україна має право захищати свою незалежність, а Польща залишається захисником її суверенітету та територіальної цілісності. Проте, за його словами, Польща послідовно захищатиме пам’ять своїх громадян та гідність власних державних символів і "не погодиться на героїзацію тих, хто вбивав беззахисних польських цивільних осіб".

Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії. Об’єднана Європа була побудована на відмові від тоталітаризму та культу насильства. Ці принципи мають бути обов’язковими для всіх. Для тих, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща, безсумнівно, цього не допустить.

Навроцький також підкреслив, що для переважної більшості польського суспільства УПА залишається насамперед угрупованням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти польських громадян, і позиція польської держави з цього питання відома вже багато років.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Вимагаю, щоб ці питання були вирішені". Навроцький звернувся до Зеленського
Навроцький пояснив, чого чекає від Зеленського
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Навроцький хоче позбавити Зеленського найвищої державної нагороди Польщі
Навроцький невдоволений рішенням української влади
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Вступ України в ЄС. Навроцький лякає Польщу новою "загрозою"
Навроцький знову натякає, що не хоче бачити Україну в ЄС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?