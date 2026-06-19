Навроцький позбавив Зеленського Ордена Білого Орла

Президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від "культу тоталітаризму та насильства".

Навроцький забрав у Зеленського Орден Білого Орла

Про це Навроцький оголосив 19 червня ввечері у відеозверненні, викладеному в соцмережі Х.

У промові на майже 13 хвилин Навроцький заявив, що орден Білого Орла — це не звичайна нагорода, а символ найвищої довіри Польщі, що означає особливий зв’язок із польською державою та особливу вдячність народу.

Такий символ вимагає не лише заслуг, а й поваги до цінностей, які становлять фундамент нашої спільноти... Тому, з огляду на згоду президента Володимира Зеленського на присвоєння одній із частин Збройних сил України назви "Героїв УПА", після консультацій із капітулою я ухвалив рішення про позбавлення президента України ордена Білого Орла. Кароль Навроцький ПРезидент Польщі

Як підкреслюють польські ЗМІ, для набуття чинності цього рішення необхідне схвалення прем'єр-міністра Дональда Туска.

У промові Навроцький підкреслив, що це рішення не спрямовано проти українського народу і не означає зміни стратегічного напряму польської політики безпеки.

Ми підтримували й підтримуємо Україну, оскільки знаємо, що російська агресія становить загрозу для безпеки Польщі та всієї Європи. У цій оцінці нічого не змінилося. Росія є агресором, а Путін — злочинець, який несе відповідальність за розв’язання війни, що стала для Європи найбільшим збройним конфліктом з часів закінчення Другої світової війни. За кожним бомбардованим житловим районом, за кожною дитиною, змушеною тікати від війни, за кожною родиною, розлученою насильством, стоїть рішення, ухвалене в Кремлі. Поширити

Навроцький підкреслив, що Україна має право захищати свою незалежність, а Польща залишається захисником її суверенітету та територіальної цілісності. Проте, за його словами, Польща послідовно захищатиме пам’ять своїх громадян та гідність власних державних символів і "не погодиться на героїзацію тих, хто вбивав беззахисних польських цивільних осіб".

Шлях України до європейських структур також вимагає готовності чесно зіткнутися зі складними сторінками власної історії. Об’єднана Європа була побудована на відмові від тоталітаризму та культу насильства. Ці принципи мають бути обов’язковими для всіх. Для тих, хто цього не розуміє, місця в Європейському Союзі бути не може, і Польща, безсумнівно, цього не допустить.

Decyzja Prezydenta RP Karola Nawrockiego w sprawie odebrania Orderu Orła Białego Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. pic.twitter.com/8gr1iRhM3y — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) June 19, 2026

Навроцький також підкреслив, що для переважної більшості польського суспільства УПА залишається насамперед угрупованням, відповідальним за жорстокі злочини, скоєні проти польських громадян, і позиція польської держави з цього питання відома вже багато років.