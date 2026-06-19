Вступ України в ЄС. Навроцький лякає Польщу новою "загрозою"
Категорія
Економіка
Дата публікації

Вступ України в ЄС. Навроцький лякає Польщу новою "загрозою"

Навроцький знову натякає, що не хоче бачити Україну в ЄС
Джерело:  online.ua

Польський лідер Кароль Навроцький почав стверджувати, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для сільського господарства усієї Польщі.

Головні тези:

  • У Польщі вже лунають заклики щодо блокування вступу України в ЄС.
  • Раніше цього вимагав лідер польської ультраправої та антиукраїнської партії "Конфедерація" та віцеспікер Сейму Кшиштоф Босак.

Навроцький знову натякає, що не хоче бачити Україну в ЄС

Президент Польщі озвучив свої занепокоєння з цього приводу перед аграріями на змаганнях AgroLiga 2026.

Він вирішив оцінити наслідки майбутнього членство України в ЄС для своєї країни та дійшов висновку, що воно є “загрозою” для польських фермерів.

Я також визнаю, що вступ України до Європейського Союзу становить загрозу для польського сільського господарства. Я президент Польщі, і, розуміючи прагнення України, я завжди підтримуватиму добре ставлення до польських фермерів та польської сільськогосподарської продукції, також у контексті Зеленого курсу та рішень ЄС.

Кароль Навроцький

Кароль Навроцький

Президент Польщі

Що важливо розуміти, нова цинічна заява польського лідера була озвучена на тлі чергового загострення українсько-польських відносин.

Все почалося після рішення президента України Володимира Зеленського щодо присвоєння підрозділу ССО імені Героїв УПА.

До слова, колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович дорікнув Навроцькому за те, що той свідомо розпалює конфлікт з Києвом, попри те, що його можна було уникнути.

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