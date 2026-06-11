Польща вимагає в ЄС повернення 450 млн євро за передану Україні зброю

Варшава наполягає на повному поверненні витрачених нею коштів – близько 2 млрд злотих (450 млн євро) – за зброю, передану Україні, та не хоче спрямувати ці кошти безпосередньо на військову підтримку Києва.
Головні тези:
- Польща вимагає повернення 450 млн євро за передану Україні зброю і не погоджується на спрямування цих коштів на військову підтримку Києва.
- Спір між країнами ЄС щодо розподілу 6,6 млрд євро на місію з підготовки українських військових та закупівлю обладнання для України.
Польща хоче повернути 450 млн євро за зброю Україні
Між країнами ЄС виникла суперечка щодо розподілу 6,6 млрд євро, які були розблоковані після зняття Угорщиною вето на кошти Європейського фонду миру (EPF).
Своєю чергою Німеччина вважає, що ці кошти слід спрямувати безпосередньо на підтримку Києва.
З цього приводу заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Варшава боротиметься за кожен євро, а Брюссель намагається змінювати правила гри в її ході.
Позицію Польщі підтримує Словаччина. Натомість близькими до пропозиції Каллас є позиції Франції та Скандинавських країн.
Німеччина, яка є найбільшим донором фонду у відсотковому вимірі, зазначає, що повернення кількох сотень мільйонів євро до національного бюджету нічого принципово не змінить, а тому Берлін цілком готовий відмовитися від відшкодування на користь України.
За словами дипломатичного джерела, Німеччина цього року загалом спрямує 11,5 млрд євро на підтримку Києва.
Наразі питання передано на технічний рівень переговорів, після чого воно має вийти на рівень послів країн-членів ЄС.
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