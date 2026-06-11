Польша требует у ЕС возвращения 450 млн евро за переданное Украине оружие

Варшава настаивает на полном возвращении израсходованных ею средств – около 2 млрд злотых (450 млн евро) – за оружие, переданное Украине, и не хочет направить эти средства непосредственно на военную поддержку Киева.

Польша хочет вернуть 450 млн евро за оружие

Между странами ЕС возник спор о распределении 6,6 млрд евро, разблокированных после снятия Венгрией вето на средства Европейского фонда мира (EPF).

Польская сторона отвергает предложение высокой представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас, которая предусматривает пропорциональный возврат лишь 10% расходов каждой стране Сообщества, которая помогала Украине оружием, а остальные средства она предложила потратить на миссию по подготовке украинских военных и совместные закупки вооружений для Украины. Поделиться

В свою очередь, Германия считает, что эти средства следует направить непосредственно в поддержку Киева.

По этому поводу замминистра национальной обороны Польши Цезарий Томчик заявил, что Варшава будет бороться за каждый евро, а Брюссель пытается изменять правила игры в ее ходе.

Позицию Польши поддерживает Словакия. Зато близки к предложению Каллас позиции Франции и Скандинавских стран.

Впрочем, Париж выдвинул на этот счет оговорку: закупка оружия должна касаться исключительно европейского оборудования. Поделиться

Германия, которая является крупнейшим донором фонда в процентном измерении, отмечает, что возвращение нескольких сотен миллионов евро в национальный бюджет ничего принципиально не изменит, а потому Берлин готов отказаться от возмещения в пользу Украины.

По словам дипломатического источника, Германия в этом году направит 11,5 млрд евро в поддержку Киева.

Пока вопрос передан на технический уровень переговоров, после чего он должен выйти на уровень послов стран-членов ЕС.