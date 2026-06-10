Польша приостанавливает въезд автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини - Медика"

10 июня Государственная таможенная служба Украины официально подтвердила, что польские власти уже с 15 июня решили приостановить въезд автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини - Медика" из-за ремонтных работ.
Главные тезисы
- Указанный пункт пропуска не будет работать около 1,5 года.
- Пропуск автобусов из Польши в Украину будет продолжаться в штатном режиме.
Пункт пропуска "Шегини — Медика" не будет работать с 15 июня
Согласно последним данным, работы продлятся почти полтора года — до ноября 2027 года.
Что важно понимать, в связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска «Шегини — Медика» на этот период осуществляться не будет.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-