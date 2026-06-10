Польша приостанавливает въезд автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини - Медика"

10 июня Государственная таможенная служба Украины официально подтвердила, что польские власти уже с 15 июня решили приостановить въезд автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини - Медика" из-за ремонтных работ.

Пункт пропуска "Шегини — Медика" не будет работать с 15 июня

Вниманию перевозчиков и пассажиров! По информации таможенной администрации Республики Польша, с 15 июня 2026 года начинаются ремонтные работы автобусной полосы движения на въезд в Республику Польша в пункте пропуска "Шегини — Медика", — сказано в официальном заявлении Государственной таможенной службы Украины. Поделиться

Согласно последним данным, работы продлятся почти полтора года — до ноября 2027 года.

Что важно понимать, в связи с проведением ремонта пропуск автобусов из Украины в Польшу через пункт пропуска «Шегини — Медика» на этот период осуществляться не будет.