Польща призупиняє вʼїзд автобусів з України через пункт пропуску "Шегині – Медика"

10 червня Державна митна служба України офіційно підтвердила, що польська влада вже з 15 червня вирішила призупинити вʼїзд автобусів з України через пункт пропуску “Шегині – Медика” через ремонтні роботи.
Головні тези:
- Вказаний пункт пропуску не буде працювати майже півтора року.
- Пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.
Пункт пропуску “Шегині — Медика” не працюватиме з 15 червня
Згідно з останніми даними, роботи триватимуть майже півтора року — до листопада 2027.
Що важливо розуміти, у зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині — Медика» на цей період здійснюватися не буде.
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