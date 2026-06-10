Польща призупиняє вʼїзд автобусів з України через пункт пропуску "Шегині – Медика"
Категорія
Світ
Дата публікації

Польща призупиняє вʼїзд автобусів з України через пункт пропуску "Шегині – Медика"

Державна митна служба України
Пункт пропуску “Шегині – Медика” не працюватиме з 15 червня

10 червня Державна митна служба України офіційно підтвердила, що польська влада вже з 15 червня вирішила призупинити вʼїзд автобусів з України через пункт пропуску “Шегині – Медика” через ремонтні роботи.

Головні тези:

  • Вказаний пункт пропуску не буде працювати майже півтора року.
  • Пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі.

Пункт пропуску “Шегині — Медика” не працюватиме з 15 червня

До уваги перевізників та пасажирів! За інформацією митної адміністрації Республіки Польща, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску «Шегині — Медика», — йдеться в офіційній заяві Державної митної служби України.

Згідно з останніми даними, роботи триватимуть майже півтора року — до листопада 2027.

Що важливо розуміти, у зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині — Медика» на цей період здійснюватися не буде.

Водночас пропуск автобусів з Польщі в Україну відбуватиметься у штатному режимі. Просимо перевізників врахувати зазначену інформацію під час планування маршрутів, — заявили в українській митній службі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ звітують про ураження танкера тіньового флоту РФ
Генштаб ЗСУ
танкер РФ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Британії відреагували на обурення Туска через переговори щодо України
Кір Стармер
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Новий "Рамштайн". Федоров оголосив пріоритетні питання
Михайло Федоров
Федоров

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?