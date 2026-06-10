Польща призупиняє вʼїзд автобусів з України через пункт пропуску "Шегині – Медика"

10 червня Державна митна служба України офіційно підтвердила, що польська влада вже з 15 червня вирішила призупинити вʼїзд автобусів з України через пункт пропуску “Шегині – Медика” через ремонтні роботи.

Пункт пропуску “Шегині — Медика” не працюватиме з 15 червня

До уваги перевізників та пасажирів! За інформацією митної адміністрації Республіки Польща, з 15 червня 2026 року розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Республіки Польща у пункті пропуску «Шегині — Медика», — йдеться в офіційній заяві Державної митної служби України. Поширити

Згідно з останніми даними, роботи триватимуть майже півтора року — до листопада 2027.

Що важливо розуміти, у зв’язку з проведенням ремонту пропуск автобусів з України до Польщі через пункт пропуску «Шегині — Медика» на цей період здійснюватися не буде.