Вступление Украины в ЕС. Навроцкий пугает Польшу новой "угрозой"

Польский лидер Кароль Навроцкий начал утверждать, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу сельскому хозяйству всей Польши.
Главные тезисы
- В Польше уже раздаются призывы к блокированию вступления Украины в ЕС.
- Ранее этого требовал лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак.
Навроцкий намекает, что не хочет видеть Украину в ЕС
Президент Польши озвучил свою обеспокоенность по этому поводу перед аграриями на соревнованиях AgroLiga 2026.
Он решил оценить последствия будущего членства Украины в ЕС для своей страны и пришел к выводу, что оно является угрозой для польских фермеров.
Что важно понимать, новое циничное заявление польского лидера было озвучено на фоне очередного обострения украинско-польских отношений.
Все началось после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении подразделения ССО имени Героев УПА.
К слову, бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович упрекнул Навроцкого в том, что тот сознательно разжигает конфликт с Киевом, несмотря на то, что его можно было избежать.
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