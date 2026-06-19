Вступление Украины в ЕС. Навроцкий пугает Польшу новой "угрозой"
Категория
Экономика
Дата публикации

Вступление Украины в ЕС. Навроцкий пугает Польшу новой "угрозой"

Навроцкий намекает, что не хочет видеть Украину в ЕС
Читати українською
Источник:  online.ua

Польский лидер Кароль Навроцкий начал утверждать, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу сельскому хозяйству всей Польши.

Главные тезисы

  • В Польше уже раздаются призывы к блокированию вступления Украины в ЕС.
  • Ранее этого требовал лидер польской ультраправой и антиукраинской партии "Конфедерация" и вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак.

Навроцкий намекает, что не хочет видеть Украину в ЕС

Президент Польши озвучил свою обеспокоенность по этому поводу перед аграриями на соревнованиях AgroLiga 2026.

Он решил оценить последствия будущего членства Украины в ЕС для своей страны и пришел к выводу, что оно является угрозой для польских фермеров.

Я также признаю, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу польскому сельскому хозяйству. Я президент Польши, и, понимая стремление Украины, я всегда буду поддерживать хорошее отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, также в контексте Зеленого курса и решений ЕС.

Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий

Президент Польши

Что важно понимать, новое циничное заявление польского лидера было озвучено на фоне очередного обострения украинско-польских отношений.

Все началось после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении подразделения ССО имени Героев УПА.

К слову, бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович упрекнул Навроцкого в том, что тот сознательно разжигает конфликт с Киевом, несмотря на то, что его можно было избежать.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша обратилась к Пентагону с неожиданным предложением
Польша
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша приостанавливает въезд автобусов из Украины через пункт пропуска "Шегини - Медика"
Государственная таможенная служба Украины
Пункт пропуска "Шегини - Медика" не будет работать с 15 июня
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Польша требует у ЕС возвращения 450 млн евро за переданное Украине оружие
Польша

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?