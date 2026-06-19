Навроцкий намекает, что не хочет видеть Украину в ЕС

Президент Польши озвучил свою обеспокоенность по этому поводу перед аграриями на соревнованиях AgroLiga 2026.

Он решил оценить последствия будущего членства Украины в ЕС для своей страны и пришел к выводу, что оно является угрозой для польских фермеров.

Я также признаю, что вступление Украины в Европейский Союз представляет угрозу польскому сельскому хозяйству. Я президент Польши, и, понимая стремление Украины, я всегда буду поддерживать хорошее отношение к польским фермерам и польской сельскохозяйственной продукции, также в контексте Зеленого курса и решений ЕС. Кароль Навроцкий Президент Польши

Что важно понимать, новое циничное заявление польского лидера было озвучено на фоне очередного обострения украинско-польских отношений.

Все началось после решения президента Украины Владимира Зеленского о присвоении подразделения ССО имени Героев УПА.

К слову, бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович упрекнул Навроцкого в том, что тот сознательно разжигает конфликт с Киевом, несмотря на то, что его можно было избежать.