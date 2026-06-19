"Поверну Польщі Командорський хрест". Сибіга відреагував на скандальне рішення Навроцького
Категорія
Політика
Дата публікації

"Поверну Польщі Командорський хрест". Сибіга відреагував на скандальне рішення Навроцького

Андрій Сибіга
Сибіга

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі високу державну нагороду після того, як польський президент Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла.

Головні тези:

  • Глава МЗС Андрій Сибіга висловив намір повернути Польщі високу державну нагороду після скандального рішення Навроцького.
  • Стосунки між Україною та Польщею загострилися через позбавлення ордена Білого Орла президента України.

Сибіга відреагував на скандальне рішення Навроцького

Про це міністр повідомив у Facebook.

Сибіга назвав крок Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.

Нам шкода, що емоції взяли гору в Варшаві та змусили польських політиків іти на невиправдані, імпульсивні та зневажливі кроки в бік навіть не президента Зеленського, а насамперед Української держави. На тлі таких безрозсудних дій не бачу можливості зберігати надану мені в жовтні 2022 року високу державну нагороду Республіки Польща — Командорський хрест із зіркою ордена "За заслуги перед Польщею". Невдовзі поверну його Польщі.

Андрій Сибіга 

Андрій Сибіга 

Міністр закордонних справ України

Він заявив, що справа не в орденах, а в ставленні, і Україна завжди виступала за підхід взаємної поваги — навіть коли йшлося про складні та проблемні теми.

А це передбачає, що ми поважаємо рішення одні одних навіть тоді, коли не погоджуємося з ними. "Погоджуємося не погоджуватися" як-то кажуть. Ми ніколи не хотіли цього конфлікту. Натомість протягом півтора року активно працювали над врегулюванням суперечностей, деполітизацією історичних питань, розблокуванням фахової, наукової роботи, пошуково-ексгумаційних робіт і перепоховань на запит польської сторони, відновленням діяльності Конгресу істориків. Ми багато чого досягли на цьому шляху. Просто зараз тривають пошукові роботи в Гуті-Пеняцькій, про які просили поляки.

На тлі всього цього нинішнє загострення — контрпродуктивне та не потрібне ні українцям, ні полякам, додав він.

Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію.

Він висловив сподівання, що згодом холодний розум візьме гору і польські друзі повернуться до рівноправного діалогу, який відповідає союзницьким відносинам між країнами на тлі протидії спільному ворогу в Москві.

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одному з підрозділів ЗСУ найменування "героїв УПА".

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