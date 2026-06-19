"Поверну Польщі Командорський хрест". Сибіга відреагував на скандальне рішення Навроцького

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що поверне Польщі високу державну нагороду після того, як польський президент Кароль Навроцький вирішив позбавити президента України ордена Білого Орла.
Головні тези:
- Глава МЗС Андрій Сибіга висловив намір повернути Польщі високу державну нагороду після скандального рішення Навроцького.
- Стосунки між Україною та Польщею загострилися через позбавлення ордена Білого Орла президента України.
Сибіга відреагував на скандальне рішення Навроцького
Про це міністр повідомив у Facebook.
Сибіга назвав крок Навроцького стратегічною помилкою, від якої виграє лише Москва.
Він заявив, що справа не в орденах, а в ставленні, і Україна завжди виступала за підхід взаємної поваги — навіть коли йшлося про складні та проблемні теми.
На тлі всього цього нинішнє загострення — контрпродуктивне та не потрібне ні українцям, ні полякам, додав він.
Нам шкода, що замість пошуку рішень, польська сторона вирішила ескалювати це загострення до неприпустимого та неадекватного рівня. Жоден президент іншої країни не буде диктувати нам нашу історію.
19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла через присвоєння одному з підрозділів ЗСУ найменування "героїв УПА".
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