"Радует Путина". Туск отреагировал на решение Навроцкого касательно Зеленского

Глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал решение президента Кароля Навроцкого по поводу лишения украинского лидера Владимира Зеленского орден Белого Орла. По его мнению, такое развитие событий вредит обеим странам.
Главные тезисы
- По словам Туска, конфликт шокирует союзников Киева и Варшавы.
- Он также напомнил, что у Польши и Украины есть общий враг.
Туск дал понять, что не одобряет решение Навроцкого
Премьер Польши сожалеет, что конфликт между официальной Варшавой и Киевом еще более обострился в последние дни.
По его убеждению, эта публичная конфронтация станет настоящим утешением только для российского диктатора Владимира Путина.
Несмотря на это, Дональд Туск объяснил, планирует ли предпринять необходимый с его стороны процедурный шаг для утверждения решения Кароля Навроцкого.
Что важно понимать, 19 июня президент Польши принял решение о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла.
Кроме того, он цинично заявил, что Варшава не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказа от "культа тоталитаризма и насилия".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-