Глава польского правительства Дональд Туск прокомментировал решение президента Кароля Навроцкого по поводу лишения украинского лидера Владимира Зеленского орден Белого Орла. По его мнению, такое развитие событий вредит обеим странам.

Туск дал понять, что не одобряет решение Навроцкого

Премьер Польши сожалеет, что конфликт между официальной Варшавой и Киевом еще более обострился в последние дни.

По его убеждению, эта публичная конфронтация станет настоящим утешением только для российского диктатора Владимира Путина.

Конфликт между Польшей и Украиной радует Путина и шокирует наших союзников. Роль президентов Зеленского и Навроцкого заключается в том, чтобы смягчать эмоции, а не разжигать напряженность. Линия фронта находится в другом месте. Дональд Туск Премьер-министр Польша

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Несмотря на это, Дональд Туск объяснил, планирует ли предпринять необходимый с его стороны процедурный шаг для утверждения решения Кароля Навроцкого.

Что важно понимать, 19 июня президент Польши принял решение о лишении украинского лидера Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Кроме того, он цинично заявил, что Варшава не допустит вступления в ЕС тех, кто не понимает необходимости отказа от "культа тоталитаризма и насилия".