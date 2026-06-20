Україна уразила 20 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ оголосив, що 19 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника та чотири гармати.
Головні тези:
- Розпочалася 1578 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 234 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 20 червня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 390 660 (+1 240) осіб;
танків — 12 041 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 787 (+4) од;
артилерійських систем — 44 386 (+88) од;
РСЗВ — 1 883 (+2) од;
засобів ППО — 1 433 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 695 (+7) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 361 803 (+2 246) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 109 342 (+476) од.
спеціальної техніки — 4 314 (+5) од.
Крім того, застосував 9561 дрон-камікадзе та здійснив 2983 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню.
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