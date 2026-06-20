Україна уразила 20 районів зосередження армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Україна уразила 20 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Генеральний штаб ЗСУ оголосив, що 19 червня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 20 районів зосередження живої сили противника та чотири гармати.

Головні тези:

  • Розпочалася 1578 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 234 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 20 червня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 390 660 (+1 240) осіб;

  • танків — 12 041 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 787 (+4) од;

  • артилерійських систем — 44 386 (+88) од;

  • РСЗВ — 1 883 (+2) од;

  • засобів ППО — 1 433 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 695 (+7) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 361 803 (+2 246) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 109 342 (+476) од.

  • спеціальної техніки — 4 314 (+5) од.

Вчора противник завдав 90 авіаційних ударів, скинувши 278 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 9561 дрон-камікадзе та здійснив 2983 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 — із реактивних систем залпового вогню.

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