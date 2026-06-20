Украина поразила 20 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ объявил, что 19 июня авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения живой силы противника и четыре пушки.
Главные тезисы
- Начались 1578 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 234 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 20 июня 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.06.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 390 660 (+1 240) человек;
танков — 12 041 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 787 (+4) ед;
артиллерийских систем — 44 386 (+88) ед;
РСЗО — 1 883 (+2) ед;
средств ПВО — 1433 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1695 (+7) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 361 803 (+2 246) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 109 342 (+476) ед.
специальной техники — 4 314 (+5) ед.
Кроме того, применил 9561 дрон-камикадзе и произвел 2983 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 из реактивных систем залпового огня.
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