ПВО обезвредила 92 из 99 целей при отражении атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 92 из 99 целей при отражении атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ППО
Read in English
Читати українською

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 19-20 июня российские захватчики совершали атаку на Украину 99 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА на 3 локациях.

Отчет работы сил ПВО за 19-20 июня

В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 92 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские воины.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина спровоцировала коллапс российской логистики из Херсонщины в Крым
Украинские воины пытаются заблокировать россиян в Крыму
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Топливный кризис охватил более 50 регионов России
Топливный кризис в России — какие масштабы
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп резко изменил позицию относительно Украины во время саммита G7
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?