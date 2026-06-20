ПВО обезвредила 92 из 99 целей при отражении атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 19-20 июня российские захватчики совершали атаку на Украину 99 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание 7 ударных БПЛА на 3 локациях.
Отчет работы сил ПВО за 19-20 июня
В этот раз российские дроны летели по направлениям: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание 7 ударных БпЛА на 3 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
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