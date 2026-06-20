ППО знешкодила 92 із 99 цілей під час відбиття атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО знешкодила 92 із 99 цілей під час відбиття атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО
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Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 19-20 червня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Головні тези:

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Звіт роботи сил ППО за 19-20 червня

Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські воїни.

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