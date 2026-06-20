ППО знешкодила 92 із 99 цілей під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 19-20 червня російські загарбники здійснювали атаку на Україну 99 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Звіт роботи сил ППО за 19-20 червня
Цього разу російські дрони летіли із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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