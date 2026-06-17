Паливна криза охопила понад 50 регіонів Росії
Категорія
Економіка
Дата публікації

Паливна криза охопила понад 50 регіонів Росії

Паливна криза у Росії - що наразі відомо
Джерело:  The Bell

Згідно з підрахунками видання The Bell, більшість регіонів країни-агресорки Росії уже стикнулися з дефіцитом пального. Ситуація суттєво погіршилася на тлі посилення українських атак на ворожі НПЗ та нафтобази, а також логістику.

Головні тези:

  • 53 із 83 регіонів Росії уже відчули наслідки паливної кризи.
  • Критичною залишається ситуація в тимчасово окупованому Криму.

Паливна криза у Росії — які її масштаби наразі

Журналісти мають у своєму розпоряджені дані про те, що ліміти на продаж пального для приватних автомобілів оголошені вже у 53 регіонах Росії — із загалом 83.

Ідентична проблема існує й на окупованих РФ територіях України: у Криму, а також частинах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Окрім того, наголошується, що в 18 регіонах країни-агресокри продають не більш як 50 літрів або один повний бак бензину.

Згідно з даними ЗМІ, ще з 11 регіонів країни надходять повідомлення про брак пального на значній частині автозаправних станцій, але там поки що немає обмежень щодо літражу.

Що важливо розуміти, минулого місяця видобуток нафти в країні-агресорці просів до мінімуму за рік.

Головна причина — успішні та регулярні діпстрайки Сил оборони України на ворожі НПЗ та нафтобази.

Як вдалося дізнатися Reuters, фактично більшість великих об'єктів нафтової промисловості у центральній частині РФ скоротили виробництво або зупинили роботу.

В окупованому Криму паливна криза дала про себе знати, після початку атак України на бензовози та вантажівки, що везуть пальне на окупований півострів.

Інфографіка: The Bell

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