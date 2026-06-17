Топливный кризис охватил более 50 регионов России

Согласно подсчетам издания The Bell, большинство регионов страны-агрессорки России уже столкнулись с дефицитом топлива. Ситуация существенно ухудшилась на фоне ужесточения украинских атак на вражеские НПЗ и нефтебазы, а также логистику.

Топливный кризис в России — какие масштабы

Журналисты располагают данными о том, что лимиты на продажу горючего для частных автомобилей объявлены уже в 53 регионах России — из 83 существующих.

Идентичная проблема сохраняется и на оккупированных РФ территориях Украины: в Крыму, а также в частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, указано, что в 18 регионах страны-агресокры продают не более 50 литров или полный бак бензина.

Согласно данным СМИ, еще из 11 регионов страны поступают сообщения о нехватке горючего на значительной части автозаправочных станций, но там пока нет ограничений по литражу.

Что важно понимать, в прошлом месяце добыча нефти в стране-агрессорке просела до минимума за год.

Главная причина — успешные и регулярные дипстрайки Сил обороны Украины на вражеские НПЗ и нефтебазы.

Как удалось узнать Reuters, фактически большинство крупных объектов нефтяной промышленности в центральной части РФ сократили производство или приостановили работу.

В оккупированном Крыму топливный кризис дал о себе знать после начала атак Украины на бензовозы и грузовики, которые везут горючее на оккупированный полуостров.