Топливный кризис охватил более 50 регионов России

Согласно подсчетам издания The Bell, большинство регионов страны-агрессорки России уже столкнулись с дефицитом топлива. Ситуация существенно ухудшилась на фоне ужесточения украинских атак на вражеские НПЗ и нефтебазы, а также логистику.
Главные тезисы
- 53 из 83 регионов России уже ощутили последствия топливного кризиса.
- Критической остается ситуация во временно оккупированном Крыму.
Топливный кризис в России — какие масштабы
Журналисты располагают данными о том, что лимиты на продажу горючего для частных автомобилей объявлены уже в 53 регионах России — из 83 существующих.
Идентичная проблема сохраняется и на оккупированных РФ территориях Украины: в Крыму, а также в частях Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Кроме того, указано, что в 18 регионах страны-агресокры продают не более 50 литров или полный бак бензина.
Согласно данным СМИ, еще из 11 регионов страны поступают сообщения о нехватке горючего на значительной части автозаправочных станций, но там пока нет ограничений по литражу.
Что важно понимать, в прошлом месяце добыча нефти в стране-агрессорке просела до минимума за год.
Главная причина — успешные и регулярные дипстрайки Сил обороны Украины на вражеские НПЗ и нефтебазы.
Как удалось узнать Reuters, фактически большинство крупных объектов нефтяной промышленности в центральной части РФ сократили производство или приостановили работу.
В оккупированном Крыму топливный кризис дал о себе знать после начала атак Украины на бензовозы и грузовики, которые везут горючее на оккупированный полуостров.
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