Трамп різко змінив позицію щодо України під час саміту G7

За словами канадського лідера Марка Карні, президент США Дональд Трамп врешті-решт змінив своє бачення російсько-української війни. Завдяки зусиллям лідерів “Групи семи” він зараз має більш реалістичну картину подій.

Союзники України змогли переконати Трампа

Як стверджує прем’єр-міністр Канади, протягом останніх 36 годин у нього відбулося сім або вісім бесід із президентом США Дональдом Трампом.

У центрі уваги лідерів було багато важливих тем, а саме: Україна, Іран та Ліван.

В обговореннях щодо України спостерігається зміна позиції США, яка, на нашу думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою, можливий результат війни та поразку Росії. Марк Карні Прем’єр-міністр Канади

За словами канадського лідера, досі існує ще чимало ризиків у всіх цих питаннях.

Попри це, зміна тону з боку Дональда Трампа вже очевидна, як можлива зміна розвитку подій у Лівані та в Україні.

І це — фактори, що змінюють правила гри, — наголосив Марк Карні. Поширити

Варто також зазначити, що раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц озвучив припущення, що європейські лідери та Дональд Трамп змогли досягти спільної позиції у питанні російсько-української війни.