Трамп різко змінив позицію щодо України під час саміту G7

За словами канадського лідера Марка Карні, президент США Дональд Трамп врешті-решт змінив своє бачення російсько-української війни. Завдяки зусиллям лідерів “Групи семи” він зараз має більш реалістичну картину подій.
Головні тези:
- Трамп отримав інформацію про те, що Росія може зазнати поразки у війні.
- Мерц також вважає, що президент США переоцінив останні дії України та РФ.
Союзники України змогли переконати Трампа
Як стверджує прем’єр-міністр Канади, протягом останніх 36 годин у нього відбулося сім або вісім бесід із президентом США Дональдом Трампом.
У центрі уваги лідерів було багато важливих тем, а саме: Україна, Іран та Ліван.
За словами канадського лідера, досі існує ще чимало ризиків у всіх цих питаннях.
Попри це, зміна тону з боку Дональда Трампа вже очевидна, як можлива зміна розвитку подій у Лівані та в Україні.
Варто також зазначити, що раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц озвучив припущення, що європейські лідери та Дональд Трамп змогли досягти спільної позиції у питанні російсько-української війни.
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