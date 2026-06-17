Трамп різко змінив позицію щодо України під час саміту G7
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Трамп різко змінив позицію щодо України під час саміту G7

Трамп
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Джерело:  Associated Press

За словами канадського лідера Марка Карні, президент США Дональд Трамп врешті-решт змінив своє бачення російсько-української війни. Завдяки зусиллям лідерів “Групи семи” він зараз має більш реалістичну картину подій.

Головні тези:

  • Трамп отримав інформацію про те, що Росія може зазнати поразки у війні.
  • Мерц також вважає, що президент США переоцінив останні дії України та РФ.

Союзники України змогли переконати Трампа

Як стверджує прем’єр-міністр Канади, протягом останніх 36 годин у нього відбулося сім або вісім бесід із президентом США Дональдом Трампом.

У центрі уваги лідерів було багато важливих тем, а саме: Україна, Іран та Ліван.

В обговореннях щодо України спостерігається зміна позиції США, яка, на нашу думку, є більш реалістичною з огляду на ситуацію на полі бою, можливий результат війни та поразку Росії.

Марк Карні

Марк Карні

Прем’єр-міністр Канади

За словами канадського лідера, досі існує ще чимало ризиків у всіх цих питаннях.

Попри це, зміна тону з боку Дональда Трампа вже очевидна, як можлива зміна розвитку подій у Лівані та в Україні.

І це — фактори, що змінюють правила гри, — наголосив Марк Карні.

Варто також зазначити, що раніше канцлер ФРН Фрідріх Мерц озвучив припущення, що європейські лідери та Дональд Трамп змогли досягти спільної позиції у питанні російсько-української війни.

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