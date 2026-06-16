Зеленський і Трамп домовилися про backstop для України — про що йдеться

16 червня глава держави Володимир Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами “Групи семи”. За словами українського лідера, вже вдалося досягти важливої домовленості.
Головні тези:
- Лідери активно обговорювали збільшення кількості ракет для української ППО.
- Трамп пообіцяв Україні допомогу, якщо союзники не встигатимуть вчасно надавати все необхідне.
Переговори Зеленського і Трампа 16 червня — про що домовилися
Український лідер показав кадри першої багатосторонньої зустріч на полях G7 — Україна на саміті G7.
На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність усім її учасникам, які намагаються завершити війну Росії проти України, а саме:
президенту Франції Емманюелю Макрону,
прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру,
голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні,
прем’єр-міністру Канади Марку Карні,
федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу,
президенту США Дональду Трампу,
прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі,
президенту Європейської ради Антоніу Кошті,
президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.
За словами глави держави, у центрі уваги було багато важливих тем, зокрема збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію.
Що важливо розуміти, Backstop — це страхувальний механізм, який спрацьовує, якщо основний план не працює.
Тобто фактично Дональд Трамп пообіцяв Зеленському резервну допомогу, якщо союзники Києва не зможуть самостійно її забезпечити.
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