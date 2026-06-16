Зеленський і Трамп домовилися про backstop для України — про що йдеться
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Зеленський і Трамп домовилися про backstop для України — про що йдеться

Володимир Зеленський
Зеленський і Трамп
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16 червня глава держави Володимир Зеленський розкрив перші подробиці зустрічі з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами “Групи семи”. За словами українського лідера, вже вдалося досягти важливої домовленості.

Головні тези:

  • Лідери активно обговорювали збільшення кількості ракет для української ППО.
  • Трамп пообіцяв Україні допомогу, якщо союзники не встигатимуть вчасно надавати все необхідне.

Переговори Зеленського і Трампа 16 червня — про що домовилися

Український лідер показав кадри першої багатосторонньої зустріч на полях G7 — Україна на саміті G7.

На цьому тлі Володимир Зеленський висловив вдячність усім її учасникам, які намагаються завершити війну Росії проти України, а саме:

  • президенту Франції Емманюелю Макрону,

  • прем’єр-міністру Великої Британії Кіру Стармеру,

  • голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні,

  • прем’єр-міністру Канади Марку Карні,

  • федеральному канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу,

  • президенту США Дональду Трампу,

  • прем’єр-міністерці Японії Санае Такаїчі,

  • президенту Європейської ради Антоніу Кошті,

  • президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

За словами глави держави, у центрі уваги було багато важливих тем, зокрема збільшення кількості ракет ППО та надання ліцензій на їх виробництво, пакет підтримки на зиму та посилення тиску на Росію.

Важливо, що США готові забезпечити backstop за цими напрямами роботи. Ключове — щоб усе обговорене було реалізовано. Росія має усвідомити, що її війна ніколи не стане нормою. Я дякую всім, хто допомагає.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент україни

Що важливо розуміти, Backstop — це страхувальний механізм, який спрацьовує, якщо основний план не працює.

Тобто фактично Дональд Трамп пообіцяв Зеленському резервну допомогу, якщо союзники Києва не зможуть самостійно її забезпечити.

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