Зеленский и Трамп договорились о backstop для Украины — о чем идет речь

16 июня глава государства Владимир Зеленский раскрыл первые подробности встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами "Группы семи". По словам украинского лидера, уже удалось добиться важной договоренности.
Главные тезисы
- Лидеры активно обсуждали увеличение количества ракет для украинской ПВО.
- Трамп пообещал Украине помощь, если союзники не будут успевать своевременно предоставлять все необходимое.
Переговоры Зеленского и Трампа 16 июня — о чем договорились
Украинский лидер показал кадры первой многосторонней встречи на полях G7 — Украина на саммите G7.
На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность всем ее участникам, пытающимся завершить войну России против Украины, а именно:
президенту Франции Эмманюэлю Макрону,
премьер-министру Великобритании Киру Стармеру,
председателю Совета министров Италии Джорджи Мэлони,
премьер-министру Канады Марку Карни,
федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу,
президенту США Дональду Трампу,
премьер-министру Японии Санаэ Такаичи,
президенту Европейского совета Антониу Кошти,
президенте Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен.
По словам главы государства, в центре внимания было много важных тем, в том числе увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.
Что важно понимать, Backstop — это страховочный механизм, срабатывающий, если основной план не работает.
То есть, фактически Дональд Трамп пообещал Зеленскому резервную помощь, если союзники Киева не смогут самостоятельно ее обеспечить.
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