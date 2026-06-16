Зеленский и Трамп договорились о backstop для Украины — о чем идет речь
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Зеленский и Трамп договорились о backstop для Украины — о чем идет речь

Владимир Зеленский
Зеленский и Трамп
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16 июня глава государства Владимир Зеленский раскрыл первые подробности встречи с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами "Группы семи". По словам украинского лидера, уже удалось добиться важной договоренности.

Главные тезисы

  • Лидеры активно обсуждали увеличение количества ракет для украинской ПВО.
  • Трамп пообещал Украине помощь, если союзники не будут успевать своевременно предоставлять все необходимое.

Переговоры Зеленского и Трампа 16 июня — о чем договорились

Украинский лидер показал кадры первой многосторонней встречи на полях G7 — Украина на саммите G7.

На этом фоне Владимир Зеленский выразил благодарность всем ее участникам, пытающимся завершить войну России против Украины, а именно:

  • президенту Франции Эмманюэлю Макрону,

  • премьер-министру Великобритании Киру Стармеру,

  • председателю Совета министров Италии Джорджи Мэлони,

  • премьер-министру Канады Марку Карни,

  • федеральному канцлеру Германии Фридриху Мерцу,

  • президенту США Дональду Трампу,

  • премьер-министру Японии Санаэ Такаичи,

  • президенту Европейского совета Антониу Кошти,

  • президенте Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен.

По словам главы государства, в центре внимания было много важных тем, в том числе увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию.

Важно, что США готовы обеспечить backstop по этим направлениям работы. Ключевое — чтобы все оговоренное было реализовано. Россия должна понять, что ее война никогда не станет нормой. Я благодарю всех, кто помогает.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Что важно понимать, Backstop — это страховочный механизм, срабатывающий, если основной план не работает.

То есть, фактически Дональд Трамп пообещал Зеленскому резервную помощь, если союзники Киева не смогут самостоятельно ее обеспечить.

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