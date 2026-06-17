Трамп резко изменил позицию относительно Украины во время саммита G7

По словам канадского лидера Марка Карни, президент США Дональд Трамп в конце концов изменил свое видение российско-украинской войны. Благодаря усилиям лидеров "Группы семи" он сейчас имеет более реалистичную картину событий.
Главные тезисы
- Трамп получил информацию о том, что Россия может потерпеть поражение в войне.
- Мерц также считает, что президент США переоценил последние действия Украины и РФ.
Союзники Украины смогли убедить Трампа
Как утверждает премьер-министр Канады, за последние 36 часов у него состоялось семь или восемь бесед с президентом США Дональдом Трампом.
В центре внимания лидеров было много важных тем: Украина, Иран и Ливан.
По словам канадского лидера, до сих пор существует немало рисков во всех этих вопросах.
Несмотря на это, изменение тона со стороны Дональда Трампа уже очевидно, как возможное изменение развития событий в Ливане и Украине.
Стоит отметить, что ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц озвучил предположение, что европейские лидеры и Дональд Трамп смогли достичь общей позиции в вопросе российско-украинской войны.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-