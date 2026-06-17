Трамп резко изменил позицию относительно Украины во время саммита G7
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Трамп резко изменил позицию относительно Украины во время саммита G7

Трамп
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Источник:  Associated Press

По словам канадского лидера Марка Карни, президент США Дональд Трамп в конце концов изменил свое видение российско-украинской войны. Благодаря усилиям лидеров "Группы семи" он сейчас имеет более реалистичную картину событий.

Главные тезисы

  • Трамп получил информацию о том, что Россия может потерпеть поражение в войне.
  • Мерц также считает, что президент США переоценил последние действия Украины и РФ.

Союзники Украины смогли убедить Трампа

Как утверждает премьер-министр Канады, за последние 36 часов у него состоялось семь или восемь бесед с президентом США Дональдом Трампом.

В центре внимания лидеров было много важных тем: Украина, Иран и Ливан.

В обсуждениях относительно Украины наблюдается изменение позиции США, которое, по нашему мнению, более реалистично, учитывая ситуацию на поле боя, возможный результат войны и поражение России.

Марк Карни

Марк Карни

Премьер-министр Канады

По словам канадского лидера, до сих пор существует немало рисков во всех этих вопросах.

Несмотря на это, изменение тона со стороны Дональда Трампа уже очевидно, как возможное изменение развития событий в Ливане и Украине.

И это — факторы, меняющие правила игры, — подчеркнул Марк Карни.

Стоит отметить, что ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц озвучил предположение, что европейские лидеры и Дональд Трамп смогли достичь общей позиции в вопросе российско-украинской войны.

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