5 человек погибли в результате атак России на Донетчину и Харьковщину

За прошедшие сутки и ночь российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Согласно последним данным, трое гражданских погибли в Донецкой области и еще два человека в Харьковской.

Атаки РФ на Харьков и Донбасс — какие последствия

За 19 июня россияне убили 3 жителей Донбасса: в Краматорске. Еще 13 человек в области за сутки получили ранения. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОВА

Он также обратил внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки под удары армии РФ попал Харьков и 11 населенных пунктов в регионе.

Глава местной ОВА Олег Синегубов подтвердил, что жертвами российских атак стали два человека, пострадали 13 человек, в том числе 4 детей.

В Харькове погибли 48-летний и 76-летний мужчины, пострадали 10 человек, в том числе 6-летний мальчик и 17-летняя девушка; в пос. Старик Салтов подвергся острой реакции на стресс девочки 11 и 13 лет; в г. Богодухов пострадал 62-летний мужчина. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

По его словам, также медики оказали помощь 35-летнему и 61-летнему гражданским.