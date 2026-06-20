5 человек погибли в результате атак России на Донетчину и Харьковщину

За прошедшие сутки и ночь российские захватчики продолжали терроризировать разные регионы Украины. Согласно последним данным, трое гражданских погибли в Донецкой области и еще два человека в Харьковской.
Главные тезисы
- Враг атаковал БПЛА и КАБами Киевский и Холодногорский районы Харькова.
- Всего в области пострадали 13 человек, в том числе 4 детей.
Атаки РФ на Харьков и Донбасс — какие последствия
Он также обратил внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Кроме того, сообщается, что за прошедшие сутки под удары армии РФ попал Харьков и 11 населенных пунктов в регионе.
Глава местной ОВА Олег Синегубов подтвердил, что жертвами российских атак стали два человека, пострадали 13 человек, в том числе 4 детей.
По его словам, также медики оказали помощь 35-летнему и 61-летнему гражданским.
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