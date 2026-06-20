5 людей загинули внаслідок атак Росії на Донеччину та Харківщину

Протягом минулої доби та ночі російські загарбники продовжували тероризувати різні регіони України. Згідно з останніми даними, троє цивільних загинули в Донецькій області та ще двоє людей у Харківській.

Атаки РФ на Харків та Донеччину — які наслідки

За 19 червня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 13 людей в області за добу дістали поранення. Вадим Філашкін Глава Донецької ОВА

Він також звернув увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Окрім того, повідомляється, що протягом минулої доби під удари армії РФ потрапив Харків і 11 населених пунктів у регіоні.

Глава місцевої ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що жертвами російських атак стали двоє людей, постраждали 13 людей, зокрема 4 дітей.

У м. Харків загинули 48-річний і 76-річний чоловіки, постраждали 10 людей, зокрема 6-річний хлопчик і 17-річна дівчина; у сел. Старий Салтів зазнали гострої реакції на стрес дівчатка 11 і 13 років; у м. Богодухів постраждав 62-річний чоловік. Олег Синєгубов Глава Харківської ОВА

За його словами, також медики надали допомогу 35-річному і 61-річному цивільним.