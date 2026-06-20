5 людей загинули внаслідок атак Росії на Донеччину та Харківщину

Протягом минулої доби та ночі російські загарбники продовжували тероризувати різні регіони України. Згідно з останніми даними, троє цивільних загинули в Донецькій області та ще двоє людей у Харківській.
Головні тези:
- Ворог атакував БпЛА і КАБ Київський і Холодногірський райони Харкова.
- Загалом в області постраждали 13 людей, серед них 4 дітей.
Атаки РФ на Харків та Донеччину — які наслідки
Він також звернув увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Окрім того, повідомляється, що протягом минулої доби під удари армії РФ потрапив Харків і 11 населених пунктів у регіоні.
Глава місцевої ОВА Олег Синєгубов підтвердив, що жертвами російських атак стали двоє людей, постраждали 13 людей, зокрема 4 дітей.
За його словами, також медики надали допомогу 35-річному і 61-річному цивільним.
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