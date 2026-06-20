"Никаких правил больше нет". Медведев устроил истерику после дипстрайков Украины
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Политика
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"Никаких правил больше нет". Медведев устроил истерику после дипстрайков Украины

Медведев снова пытается запугать Украину
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Источник:  online.ua

Бывший президент России Дмитрий Медведев паникует на фоне усиления украинских атак на военные цели в стране-агрессоре. Он начал угрожать, что армия РФ больше не придерживаться "никаких правил" в войне против Украины. Соратник Путина игнорирует тот факт, что вообще ничего не изменится.

Главные тезисы

  • Медведев беззастенчиво лжет, что армия РФ не будет убивать гражданских.
  • Он также посетовал, что война максимально изменилась.

Медведев снова пытается запугать Украину

С учетом массированных атак противника на наши города, интенсивность которых растет и, очевидно, будет расти, пора открыто объявить, что никаких правил относительно неонацистского Киева больше нет и быть не может.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Бывший президент РФ

Соратник Путина также цинично заявил, что за пределом приемлемого для России якобы останется одно — умышленное уничтожение гражданских лиц.

Медведев почему-то игнорирует тот факт, что российские захватчики более 12 лет убивают мирных украинских граждан.

Бывший президент РФ четко дал понять, что теперь российским властях официально плевать на Гаагские конвенции о законах и обычаях войны.

Они больше не нужны. За прошедшие сто лет войны слишком изменились. Тогда было не принято воровать или убивать глав даже неприятельских стран. Да и на смену метанию бомб с воздушных шаров пришли ракеты и дроны. Так что ссылка на оговорку rebus sic stantibus тут вполне уместна, — бесстыдно добавил Медведев.

Что важно понимать, Rebus sic stantibus — это правовой принцип, согласно которому договор действует лишь до тех пор, пока существовавшие в момент его заключения обстоятельства кардинально не изменились.

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