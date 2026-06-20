"Никаких правил больше нет". Медведев устроил истерику после дипстрайков Украины

Бывший президент России Дмитрий Медведев паникует на фоне усиления украинских атак на военные цели в стране-агрессоре. Он начал угрожать, что армия РФ больше не придерживаться "никаких правил" в войне против Украины. Соратник Путина игнорирует тот факт, что вообще ничего не изменится.
Главные тезисы
- Медведев беззастенчиво лжет, что армия РФ не будет убивать гражданских.
- Он также посетовал, что война максимально изменилась.
Медведев снова пытается запугать Украину
Соратник Путина также цинично заявил, что за пределом приемлемого для России якобы останется одно — умышленное уничтожение гражданских лиц.
Медведев почему-то игнорирует тот факт, что российские захватчики более 12 лет убивают мирных украинских граждан.
Бывший президент РФ четко дал понять, что теперь российским властях официально плевать на Гаагские конвенции о законах и обычаях войны.
Что важно понимать, Rebus sic stantibus — это правовой принцип, согласно которому договор действует лишь до тех пор, пока существовавшие в момент его заключения обстоятельства кардинально не изменились.
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