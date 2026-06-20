Трамп снова собирается с визитом к Си Цзиньпином
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Трамп снова собирается с визитом к Си Цзиньпином

Трамп снова посетит Китай
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Источник:  Reuters

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен посетить Турцию и совершить еще одну поездку в Китай в течение текущего года.

Главные тезисы

  • Пока Трамп не захотел раскрывать, какая главная цель его визита в КНР.
  • Однако он добавил, что Си вскоре посетит Вашингтон.

Трамп снова посетит Китай

По словам главы Белого дома, он запланировал немало официальных визитов в течение 2026 года.

На этом фоне Дональд Трамп четко дал понять, что снова хочет посетить КНР.

Мы совершаем много поездок. Мы поедем в Турцию. Также в течение года в определенный момент снова поедем в Китай.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Более того, американский лидер уточнил, что Си Цзиньпинь, в свою очередь, приедет в США в сентябре.

Президент Си приедет сюда в сентябре, но мы также вернемся в Китай на большую конференцию, которая состоится там, — подчеркнул глава Белого дома.

Как уже упоминалось ранее, месяц назад Дональд Трамп совершил официальный визит в Пекин, где он встретился с лидером Китая Си Цзинпином.

Чуть позже президент США заявил, что во время поездки в Китай обсуждал с Си Цзиньпином вопросы войны России против Украины.

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