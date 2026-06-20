Трамп снова собирается с визитом к Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что намерен посетить Турцию и совершить еще одну поездку в Китай в течение текущего года.
Главные тезисы
- Пока Трамп не захотел раскрывать, какая главная цель его визита в КНР.
- Однако он добавил, что Си вскоре посетит Вашингтон.
Трамп снова посетит Китай
По словам главы Белого дома, он запланировал немало официальных визитов в течение 2026 года.
На этом фоне Дональд Трамп четко дал понять, что снова хочет посетить КНР.
Более того, американский лидер уточнил, что Си Цзиньпинь, в свою очередь, приедет в США в сентябре.
Как уже упоминалось ранее, месяц назад Дональд Трамп совершил официальный визит в Пекин, где он встретился с лидером Китая Си Цзинпином.
Чуть позже президент США заявил, что во время поездки в Китай обсуждал с Си Цзиньпином вопросы войны России против Украины.
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