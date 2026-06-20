Трамп знову збирається з візитом до Сі Цзіньпіня
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Трамп знову збирається з візитом до Сі Цзіньпіня

Трамп
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Джерело:  Reuters

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що має намір відвідати Туреччину та здійснити ще одну поїздку до Китаю протягом поточного року.

Головні тези:

  • Поки Трамп не захотів розкривати, яка головна ціль його візиту до КНР.
  • Однак він додав, що Сі незабаром завітає до Вашингтона.

Трамп знову відвідає Китай

За словами очільника Білого дому, він запланував чимало офіційних візитів протягом 2026 року.

На цьому тлі Дональд Трамп чітко дав зрозуміти, що знову хоче відвідати КНР.

Ми здійснюємо багато поїздок. Ми поїдемо до Туреччини. Також протягом року в певний момент знову поїдемо до Китаю.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Ба більше, американський лідер уточнив, що Сі Цзіньпінь, своєю чергою, приїде до США у вересні.

Президент Сі приїде сюди у вересні, але ми також повернемося до Китаю на велику конференцію, яка там відбудеться, — наголосив очільник Білого дому.

Як уже згадувалося раніше, місяць тому Дональд Трамп здійснив офіційний візит до Пекіну, де він зустрівся з лідером Китаю Сі Цзінпіном.

Трохи пізніше президент США заявив, що під час поїздки до Китаю обговорював з Сі Цзіньпіном питання війни Росії проти України.

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