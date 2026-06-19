Трамп врешті зрозумів, що Україна перемагає Росію

Як вдалося дізнатися виданню The Economist, американський лідер Дональд Трамп зрештою усвідомив, що станом на сьогодні Україна перемагає у війні, а російський диктатор Володимир Путін зазнає поразки. Донести до нього правду про хід бойових дій вдалося у межах саміту G7.
Головні тези:
- Світові лідери знову змогли схилити Трампа на бік України.
- Попри це, ніхто не знає, які рішення він планує ухвалювати далі.
Трамп все-таки змінив своє ставлення до України
Журналісти звертають увагу на те, що 7 держав, зокрема й США, підтвердили "непохитну підтримку" України.
Окрім того, вони підтвердили, що посилять санкційний тиск на Росію, насамперед у сфері нафти та газу.
Союзники також домовилися про розширення військової допомоги — надання додаткових систем ППО, засобів далекобійного ураження та розгляд можливості ліцензійного виробництва союзної зброї в Україні.
На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, у межах дискусій “Групи семи” настав так званий "момент Евіана".
Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про "новий тон" у трансатлантичних відносинах.
Глава уряду Канади Марк Карні запевнив журналістів, що президент США змінив своє ставлення до України, оскільки зрозумів, що вона все ще може розгромити Росію.
Попри це, союзники Києва досі не знають, яких кроків та рішень далі чекати від Трампа.
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