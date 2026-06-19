Трамп врешті зрозумів, що Україна перемагає Росію

Як вдалося дізнатися виданню The Economist, американський лідер Дональд Трамп зрештою усвідомив, що станом на сьогодні Україна перемагає у війні, а російський диктатор Володимир Путін зазнає поразки. Донести до нього правду про хід бойових дій вдалося у межах саміту G7.

Трамп все-таки змінив своє ставлення до України

Журналісти звертають увагу на те, що 7 держав, зокрема й США, підтвердили "непохитну підтримку" України.

Окрім того, вони підтвердили, що посилять санкційний тиск на Росію, насамперед у сфері нафти та газу.

Союзники також домовилися про розширення військової допомоги — надання додаткових систем ППО, засобів далекобійного ураження та розгляд можливості ліцензійного виробництва союзної зброї в Україні.

На переконання французького лідера Еммануеля Макрона, у межах дискусій “Групи семи” настав так званий "момент Евіана".

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про "новий тон" у трансатлантичних відносинах.

Тепер Трампу зрозуміло, що сьогодні українці є переможцями, а переможеним є Путін, — заявив ЗМІ один із інсайдерів. Поширити

Глава уряду Канади Марк Карні запевнив журналістів, що президент США змінив своє ставлення до України, оскільки зрозумів, що вона все ще може розгромити Росію.