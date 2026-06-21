Трамп наконец-то понял, что Украина побеждает Россию

Как удалось узнать изданию The Economist, американский лидер Дональд Трамп в конце концов осознал, что прямо сейчас Украина побеждает в войне, а российский диктатор Владимир Путин терпит поражение. Донести до него правду о ходе боевых действий удалось в рамках саммита G7.

Трамп все-таки изменил свое отношение к Украине

Журналисты обращают внимание на то, что 7 государств, в том числе и США, подтвердили "непреклонную поддержку" Украины.

Кроме того, они подтвердили, что усилят санкционное давление на Россию, прежде всего, в сфере нефти и газа.

Союзники также договорились о расширении военной помощи — предоставлении дополнительных систем ПВО, средств дальнобойного поражения и рассмотрении возможности лицензионного производства союзного оружия в Украине.

По убеждению французского лидера Эммануэля Макрона, в рамках дискуссий "Группы семи" наступил так называемый "момент Эвиана".

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил про "новый тон" в трансатлантических отношениях.

Теперь Трампу понятно, что сегодня украинцы являются победителями, а Путин побежденным, — заявил СМИ один из инсайдеров. Поделиться

Глава правительства Канады Марк Карни рассказал журналистам, что президент США изменил свое отношение к Украине, поскольку понял, что она все еще может разгромить Россию.