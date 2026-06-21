Трамп наконец-то понял, что Украина побеждает Россию

Как удалось узнать изданию The Economist, американский лидер Дональд Трамп в конце концов осознал, что прямо сейчас Украина побеждает в войне, а российский диктатор Владимир Путин терпит поражение. Донести до него правду о ходе боевых действий удалось в рамках саммита G7.
Главные тезисы
- Мировые лидеры снова смогли склонить Трампа на сторону Украины.
- Несмотря на это, никто не знает, какие решения он планирует принимать дальше.
Трамп все-таки изменил свое отношение к Украине
Журналисты обращают внимание на то, что 7 государств, в том числе и США, подтвердили "непреклонную поддержку" Украины.
Кроме того, они подтвердили, что усилят санкционное давление на Россию, прежде всего, в сфере нефти и газа.
Союзники также договорились о расширении военной помощи — предоставлении дополнительных систем ПВО, средств дальнобойного поражения и рассмотрении возможности лицензионного производства союзного оружия в Украине.
По убеждению французского лидера Эммануэля Макрона, в рамках дискуссий "Группы семи" наступил так называемый "момент Эвиана".
Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил про "новый тон" в трансатлантических отношениях.
Глава правительства Канады Марк Карни рассказал журналистам, что президент США изменил свое отношение к Украине, поскольку понял, что она все еще может разгромить Россию.
Несмотря на это, союзники Киева до сих пор не знают, какие шаги и решения дальше ждать от Трампа.
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