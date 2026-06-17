Рассмотрим предоставление Украине лицензии на производство противобаллистических ракет — Трамп

США рассмотрят вопрос предоставления Украине лицензии на производство американских противобаллистических ракет.
Главные тезисы
- Президент США рассматривает вопрос предоставления Украине лицензии на производство противобаллистических ракет.
- Украина выразила желание строить американские ракеты в Европе, что привлекло внимание американского лидера.
США могут предоставить Украине лицензию на производство противобаллистических ракет
Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на полях саммита G7 во Франции.
Он отметил, что желание Украины строить американские ракеты в Европе будет рассмотрено.
Президент США также повторил, что у него состоялись "очень хорошие переговоры" с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным, добавив, что хочет, чтобы война против Украины закончилась.
В то же время, он отказался отвечать на вопрос, считает ли Путина более ответственным за конфликт.
Он также сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают санкции в отношении России:
Мы рассматриваем это, мы видим, как сильно падают цены на нефть. Они действительно падают.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-