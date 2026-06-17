Рассмотрим предоставление Украине лицензии на производство противобаллистических ракет — Трамп

США могут предоставить Украине лицензию на производство противобаллистических ракет

Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам на полях саммита G7 во Франции.

Он отметил, что желание Украины строить американские ракеты в Европе будет рассмотрено.

Они хотели бы это сделать. Мы рассмотрим этот вопрос. Дональд Трамп Президент США

Президент США также повторил, что у него состоялись "очень хорошие переговоры" с Президентом Украины Владимиром Зеленским и российским главой Владимиром Путиным, добавив, что хочет, чтобы война против Украины закончилась.

В то же время, он отказался отвечать на вопрос, считает ли Путина более ответственным за конфликт.

Ну, я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь его урегулировать, а это не облегчает дело. Поделиться

Он также сообщил, что Соединенные Штаты рассматривают санкции в отношении России: