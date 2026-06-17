Трамп угрожает Ирану новыми ударами на фоне договоренности о соглашении
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп угрожает Ирану новыми ударами на фоне договоренности о соглашении

Трамп
Читати українською
Источник:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу предстоящего меморандума с Ираном и назвал условие для возобновления ударов.

Главные тезисы

  • Трамп заявляет, что меморандум с Ираном не является окончательным и готов возобновить удары при нарушении условий соглашения.
  • Международное общественное мнение обсуждает иранскую ядерную программу после юридического оформления международных соглашений.

США могут снова бомбить Иран

Американский лидер подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании с Ираном "не окончательный". Он добавил, что "если мне это не понравится", то США снова "начнут стрелять по ним и сбрасывать бомбы им на головы".

Если мне это не понравится, если они не будут вести себя как следует, мы сразу же вернемся к сбросу бомб прямо им на головы, потому что они плохо вели себя в течение 47 лет.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Он также заявил, что сообщения о создании фонда для Ирана на сумму 300 миллиардов долларов являются ложными. По его словам, США не вложат в эту страну "даже 10 центов".

14 июня Трамп объявил о достижении мирных договоренностей с Ираном. Речь идет о меморандуме, который предусматривает возобновление свободного прохода через Ормуз со стороны Тегерана, а также прекращение военно-морской блокады иранских портов со стороны США.

Официальное подписание документа намечено на 19 июня в Женеве. По словам Трампа, вопросы будущего иранской ядерной программы стороны начнут обсуждать после юридического оформления режима прекращения огня.

В то же время американский президент предостерег, что военные удары по Ирану могут быть возобновлены, если Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к окончательному согласию по ядерной программе.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский и Трамп договорились о backstop для Украины — о чем идет речь
Владимир Зеленский
Зеленский и Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп резко изменил позицию относительно Украины во время саммита G7
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп требует у оборонных компаний США ускорить производство вооружения
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?