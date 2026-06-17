Трамп угрожает Ирану новыми ударами на фоне договоренности о соглашении

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу предстоящего меморандума с Ираном и назвал условие для возобновления ударов.

США могут снова бомбить Иран

Американский лидер подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании с Ираном "не окончательный". Он добавил, что "если мне это не понравится", то США снова "начнут стрелять по ним и сбрасывать бомбы им на головы".

Если мне это не понравится, если они не будут вести себя как следует, мы сразу же вернемся к сбросу бомб прямо им на головы, потому что они плохо вели себя в течение 47 лет. Дональд Трамп Президент США

Он также заявил, что сообщения о создании фонда для Ирана на сумму 300 миллиардов долларов являются ложными. По его словам, США не вложат в эту страну "даже 10 центов".

14 июня Трамп объявил о достижении мирных договоренностей с Ираном. Речь идет о меморандуме, который предусматривает возобновление свободного прохода через Ормуз со стороны Тегерана, а также прекращение военно-морской блокады иранских портов со стороны США. Поделиться

Официальное подписание документа намечено на 19 июня в Женеве. По словам Трампа, вопросы будущего иранской ядерной программы стороны начнут обсуждать после юридического оформления режима прекращения огня.