Трамп угрожает Ирану новыми ударами на фоне договоренности о соглашении

Президент США Дональд Трамп сделал заявление по поводу предстоящего меморандума с Ираном и назвал условие для возобновления ударов.
Главные тезисы
- Трамп заявляет, что меморандум с Ираном не является окончательным и готов возобновить удары при нарушении условий соглашения.
- Международное общественное мнение обсуждает иранскую ядерную программу после юридического оформления международных соглашений.
США могут снова бомбить Иран
Американский лидер подчеркнул, что меморандум о взаимопонимании с Ираном "не окончательный". Он добавил, что "если мне это не понравится", то США снова "начнут стрелять по ним и сбрасывать бомбы им на головы".
Он также заявил, что сообщения о создании фонда для Ирана на сумму 300 миллиардов долларов являются ложными. По его словам, США не вложат в эту страну "даже 10 центов".
Официальное подписание документа намечено на 19 июня в Женеве. По словам Трампа, вопросы будущего иранской ядерной программы стороны начнут обсуждать после юридического оформления режима прекращения огня.
В то же время американский президент предостерег, что военные удары по Ирану могут быть возобновлены, если Вашингтон и Тегеран не смогут прийти к окончательному согласию по ядерной программе.
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