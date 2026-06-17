Трамп требует у оборонных компаний США ускорить производство вооружения

Президент США Дональд Трамп применил свои исполнительные полномочия, обязав оборонные компании ускорить производство вооружения из-за необходимости пополнения запасов, истощенных во время войны с Ираном.
Главные тезисы
- Дональд Трамп применил свои исполнительные полномочия для ускорения производства вооружения в США.
- Закон об оборонном производстве дает президенту широкие полномочия по регулированию производства материалов для обороны.
Трамп хочет ускорить производство вооружения в США
Согласно меморандуму, опубликованному 16 июня в «Федеральном реестре», на прошлой неделе Трамп непублично применил Закон об оборонном производстве, чтобы решить проблему нехватки боеприпасов.
Этим я устанавливаю, что существуют условия, которые могут представлять прямую угрозу национальной обороне или ее программам готовности, говорится в меморандуме Трампа от 11 июня, адресованном министру обороны Питу Гегсету.
В документе также отмечается, что ограниченные производственные мощности и проблемы с цепочками поставки "могут ухудшить способность Соединенных Штатов производить, поддерживать и наращивать запасы боеприпасов, ракет и военного оборудования, необходимого для национальной обороны".
Во вторник Гегсет встретился с сенаторами-республиканцами на Капитолийском холме, обсудив согласование дополнительного оборонного финансирования на сумму 350 млрд долларов. Администрация настаивает, что эти средства пойдут на пополнение запасов боеприпасов.
Закон об оборонном производстве — это законодательный акт 1950-х годов, который предоставляет президенту широкие полномочия по ускорению поставок материалов, в частности путем приоритетного выполнения правительственных заказов частными компаниями.
Чиновники администрации уже несколько месяцев выражают обеспокоенность по поводу исчерпания запасов, а Трамп публично призвал оборонные компании производить больше боеприпасов. В марте, спустя всего несколько дней после начала войны с Ираном, представители администрации Трампа обсуждали с законодателями идею применения Закона об оборонном производстве для ускорения производства боеприпасов.
Однако публично Белый дом настаивал, что оружия хватает.
12 июня Трамп должен был встретиться с руководителями оборонной промышленности и обсудить исчерпание запасов боеприпасов, но встреча была перенесена на эту или следующую неделю из-за переговоров между США и Ираном по прекращению войны, заявили источники издания.
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