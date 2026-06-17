Трамп требует у оборонных компаний США ускорить производство вооружения
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Трамп требует у оборонных компаний США ускорить производство вооружения

Трамп
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Источник:  NBC News

Президент США Дональд Трамп применил свои исполнительные полномочия, обязав оборонные компании ускорить производство вооружения из-за необходимости пополнения запасов, истощенных во время войны с Ираном.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп применил свои исполнительные полномочия для ускорения производства вооружения в США.
  • Закон об оборонном производстве дает президенту широкие полномочия по регулированию производства материалов для обороны.

Трамп хочет ускорить производство вооружения в США

Согласно меморандуму, опубликованному 16 июня в «Федеральном реестре», на прошлой неделе Трамп непублично применил Закон об оборонном производстве, чтобы решить проблему нехватки боеприпасов.

Этим я устанавливаю, что существуют условия, которые могут представлять прямую угрозу национальной обороне или ее программам готовности, говорится в меморандуме Трампа от 11 июня, адресованном министру обороны Питу Гегсету.

В документе также отмечается, что ограниченные производственные мощности и проблемы с цепочками поставки "могут ухудшить способность Соединенных Штатов производить, поддерживать и наращивать запасы боеприпасов, ракет и военного оборудования, необходимого для национальной обороны".

Во вторник Гегсет встретился с сенаторами-республиканцами на Капитолийском холме, обсудив согласование дополнительного оборонного финансирования на сумму 350 млрд долларов. Администрация настаивает, что эти средства пойдут на пополнение запасов боеприпасов.

Закон об оборонном производстве — это законодательный акт 1950-х годов, который предоставляет президенту широкие полномочия по ускорению поставок материалов, в частности путем приоритетного выполнения правительственных заказов частными компаниями.

Он также разрешает координацию между компаниями в формах, которые обычно могли бы рассматриваться как сговор или нарушение конкуренции. К этому механизму США часто обращаются для реагирования на чрезвычайные ситуации — от стихийных бедствий и террористических атак до пандемии COVID-19.

Чиновники администрации уже несколько месяцев выражают обеспокоенность по поводу исчерпания запасов, а Трамп публично призвал оборонные компании производить больше боеприпасов. В марте, спустя всего несколько дней после начала войны с Ираном, представители администрации Трампа обсуждали с законодателями идею применения Закона об оборонном производстве для ускорения производства боеприпасов.

Однако публично Белый дом настаивал, что оружия хватает.

У нас есть огромное количество боеприпасов средней и большой дальности, которые мы и используем в этой войне.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

12 июня Трамп должен был встретиться с руководителями оборонной промышленности и обсудить исчерпание запасов боеприпасов, но встреча была перенесена на эту или следующую неделю из-за переговоров между США и Ираном по прекращению войны, заявили источники издания.

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