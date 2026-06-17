Трамп вимагає в оборонних компаній США пришвидшити виробництво озброєння

Президент США Дональд Трамп застосував свої виконавчі повноваження, зобов'язавши оборонні компанії пришвидшити виробництво озброєння через необхідність поповнення запасів, виснажених під час війни з Іраном.
Головні тези:
- Президент Дональд Трамп застосував виконавчі повноваження для прискорення виробництва озброєння в США.
- Закон про оборонне виробництво 1950-х років надає президентові широкі повноваження для регулювання виробництва матеріалів для оборони.
Трамп хоче пришвидшити виробництво озброєння у США
Згідно з меморандумом, опублікованим 16 червня у «Федеральному реєстрі», минулого тижня Трамп непублічно застосував Закон про оборонне виробництво, щоб розв'язати проблему нестачі боєприпасів.
Цим я встановлюю, що існують умови, які можуть становити пряму загрозу національній обороні або її програмам готовності, — йдеться в меморандумі Трампа від 11 червня, адресованому міністру оборони Піту Гегсету.
У документі також зазначається, що обмежені виробничі потужності та проблеми з ланцюжками постачання «можуть погіршити здатність Сполучених Штатів виробляти, підтримувати та нарощувати запаси боєприпасів, ракет і військового обладнання, необхідного для національної оборони».
У вівторок Гегсет зустрівся з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі, обговоривши погодження додаткового оборонного фінансування на суму 350 млрд дол. Адміністрація наполягає, що ці кошти, зокрема, підуть на поповнення запасів боєприпасів.
Закон про оборонне виробництво — це законодавчий акт 1950-х років, який надає президенту широкі повноваження для прискорення постачання матеріалів, зокрема шляхом пріоритетного виконання урядових замовлень приватними компаніями.
Посадовці адміністрації вже кілька місяців висловлюють занепокоєння з приводу вичерпання запасів, а Трамп публічно закликав оборонні компанії виробляти більше боєприпасів. У березні, лише через кілька днів після початку війни з Іраном, представники адміністрації Трампа обговорювали з законодавцями ідею застосування Закону про оборонне виробництво для прискорення виробництва боєприпасів.
Однак публічно Білий дім наполягав, що зброї вистачає.
12 червня Трамп мав зустрітися з керівниками оборонної промисловості і обговорити вичерпання запасів боєприпасів, але зустріч було перенесено на цей або наступний тиждень через переговори між США та Іраном щодо припинення війни, заявили джерела видання.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-