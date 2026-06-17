Трамп вимагає в оборонних компаній США пришвидшити виробництво озброєння
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп вимагає в оборонних компаній США пришвидшити виробництво озброєння

Трамп
Джерело:  NBC News

Президент США Дональд Трамп застосував свої виконавчі повноваження, зобов'язавши оборонні компанії пришвидшити виробництво озброєння через необхідність поповнення запасів, виснажених під час війни з Іраном.

Головні тези:

  • Президент Дональд Трамп застосував виконавчі повноваження для прискорення виробництва озброєння в США.
  • Закон про оборонне виробництво 1950-х років надає президентові широкі повноваження для регулювання виробництва матеріалів для оборони.

Трамп хоче пришвидшити виробництво озброєння у США

Згідно з меморандумом, опублікованим 16 червня у «Федеральному реєстрі», минулого тижня Трамп непублічно застосував Закон про оборонне виробництво, щоб розв'язати проблему нестачі боєприпасів.

Цим я встановлюю, що існують умови, які можуть становити пряму загрозу національній обороні або її програмам готовності, — йдеться в меморандумі Трампа від 11 червня, адресованому міністру оборони Піту Гегсету.

У документі також зазначається, що обмежені виробничі потужності та проблеми з ланцюжками постачання «можуть погіршити здатність Сполучених Штатів виробляти, підтримувати та нарощувати запаси боєприпасів, ракет і військового обладнання, необхідного для національної оборони».

У вівторок Гегсет зустрівся з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі, обговоривши погодження додаткового оборонного фінансування на суму 350 млрд дол. Адміністрація наполягає, що ці кошти, зокрема, підуть на поповнення запасів боєприпасів.

Закон про оборонне виробництво — це законодавчий акт 1950-х років, який надає президенту широкі повноваження для прискорення постачання матеріалів, зокрема шляхом пріоритетного виконання урядових замовлень приватними компаніями.

Він також дозволяє координацію між компаніями у формах, які зазвичай могли б розглядатися як змова або порушення конкуренції. До цього механізму США часто звертаються для реагування на надзвичайні ситуації — від стихійних лих і терористичних атак до пандемії COVID-19.

Посадовці адміністрації вже кілька місяців висловлюють занепокоєння з приводу вичерпання запасів, а Трамп публічно закликав оборонні компанії виробляти більше боєприпасів. У березні, лише через кілька днів після початку війни з Іраном, представники адміністрації Трампа обговорювали з законодавцями ідею застосування Закону про оборонне виробництво для прискорення виробництва боєприпасів.

Однак публічно Білий дім наполягав, що зброї вистачає.

У нас є необмежена кількість боєприпасів середньої та великої дальності, які ми й використовуємо в цій війні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

12 червня Трамп мав зустрітися з керівниками оборонної промисловості і обговорити вичерпання запасів боєприпасів, але зустріч було перенесено на цей або наступний тиждень через переговори між США та Іраном щодо припинення війни, заявили джерела видання.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Росія повинна укласти угоду". Трамп висунув Путіну вимогу після зустрічі з Зеленським
Трамп розкрив деталі зустрічі з Зеленським
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський і Трамп домовилися про backstop для України — про що йдеться
Володимир Зеленський
Зеленський і Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп різко змінив позицію щодо України під час саміту G7
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?