Трамп вимагає в оборонних компаній США пришвидшити виробництво озброєння

Президент США Дональд Трамп застосував свої виконавчі повноваження, зобов'язавши оборонні компанії пришвидшити виробництво озброєння через необхідність поповнення запасів, виснажених під час війни з Іраном.

Трамп хоче пришвидшити виробництво озброєння у США

Згідно з меморандумом, опублікованим 16 червня у «Федеральному реєстрі», минулого тижня Трамп непублічно застосував Закон про оборонне виробництво, щоб розв'язати проблему нестачі боєприпасів.

Цим я встановлюю, що існують умови, які можуть становити пряму загрозу національній обороні або її програмам готовності, — йдеться в меморандумі Трампа від 11 червня, адресованому міністру оборони Піту Гегсету.

У документі також зазначається, що обмежені виробничі потужності та проблеми з ланцюжками постачання «можуть погіршити здатність Сполучених Штатів виробляти, підтримувати та нарощувати запаси боєприпасів, ракет і військового обладнання, необхідного для національної оборони».

У вівторок Гегсет зустрівся з сенаторами-республіканцями на Капітолійському пагорбі, обговоривши погодження додаткового оборонного фінансування на суму 350 млрд дол. Адміністрація наполягає, що ці кошти, зокрема, підуть на поповнення запасів боєприпасів.

Закон про оборонне виробництво — це законодавчий акт 1950-х років, який надає президенту широкі повноваження для прискорення постачання матеріалів, зокрема шляхом пріоритетного виконання урядових замовлень приватними компаніями.

Він також дозволяє координацію між компаніями у формах, які зазвичай могли б розглядатися як змова або порушення конкуренції. До цього механізму США часто звертаються для реагування на надзвичайні ситуації — від стихійних лих і терористичних атак до пандемії COVID-19. Поширити

Посадовці адміністрації вже кілька місяців висловлюють занепокоєння з приводу вичерпання запасів, а Трамп публічно закликав оборонні компанії виробляти більше боєприпасів. У березні, лише через кілька днів після початку війни з Іраном, представники адміністрації Трампа обговорювали з законодавцями ідею застосування Закону про оборонне виробництво для прискорення виробництва боєприпасів.

Однак публічно Білий дім наполягав, що зброї вистачає.

У нас є необмежена кількість боєприпасів середньої та великої дальності, які ми й використовуємо в цій війні. Дональд Трамп Президент США

12 червня Трамп мав зустрітися з керівниками оборонної промисловості і обговорити вичерпання запасів боєприпасів, але зустріч було перенесено на цей або наступний тиждень через переговори між США та Іраном щодо припинення війни, заявили джерела видання.