Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі домовленості про угоду

США можуть знову бомбити Іран

Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".

Якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб прямо їм на голови, бо вони погано поводилися протягом 47 років. Дональд Трамп Президент США

Він також заявив, що повідомлення про створення фонду для Ірану на суму 300 мільярдів доларів є неправдивими. За його словами, США не вкладуть у цю країну "навіть 10 центів".

14 червня Трамп оголосив про досягнення мирних домовленостей з Іраном. Йдеться про меморандум, який передбачає відновлення вільного проходу через Ормуз з боку Тегерана, а також припинення військово-морської блокади іранських портів з боку США. Поширити

Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня в Женеві. За словами Трампа, питання майбутнього іранської ядерної програми сторони почнуть обговорювати після юридичного оформлення режиму припинення вогню.