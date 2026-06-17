Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі домовленості про угоду

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо майбутнього меморандуму з Іраном та назвав умову для відновлення ударів.
Головні тези:
- Трамп заявив, що меморандум з Іраном не є остаточним і загрожує відновленням ударів у разі порушення умов.
- Іранська ядерна програма в центрі уваги міжнародної спільноти: обговорення після юридичного оформлення міжнародних угод.
США можуть знову бомбити Іран
Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".
Він також заявив, що повідомлення про створення фонду для Ірану на суму 300 мільярдів доларів є неправдивими. За його словами, США не вкладуть у цю країну "навіть 10 центів".
Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня в Женеві. За словами Трампа, питання майбутнього іранської ядерної програми сторони почнуть обговорювати після юридичного оформлення режиму припинення вогню.
Водночас американський президент застеріг, що військові удари по Ірану можуть бути відновлені, якщо Вашингтон і Тегеран не зможуть дійти остаточної згоди щодо ядерної програми.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-