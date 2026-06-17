Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі домовленості про угоду
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Трамп погрожує Ірану новими ударами на тлі домовленості про угоду

Трамп
Джерело:  Bloomberg

Президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо майбутнього меморандуму з Іраном та назвав умову для відновлення ударів.

Головні тези:

  • Трамп заявив, що меморандум з Іраном не є остаточним і загрожує відновленням ударів у разі порушення умов.
  • Іранська ядерна програма в центрі уваги міжнародної спільноти: обговорення після юридичного оформлення міжнародних угод.

США можуть знову бомбити Іран

Американський лідер підкреслив, що меморандум про взаєморозуміння з Іраном "не є остаточним". Він додав, що "якщо мені це не сподобається", то США знову "почнуть стріляти по них і скидати бомби їм на голови".

Якщо мені це не сподобається, якщо вони не будуть поводитися як слід, ми одразу ж повернемося до скидання бомб прямо їм на голови, бо вони погано поводилися протягом 47 років.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Він також заявив, що повідомлення про створення фонду для Ірану на суму 300 мільярдів доларів є неправдивими. За його словами, США не вкладуть у цю країну "навіть 10 центів".

14 червня Трамп оголосив про досягнення мирних домовленостей з Іраном. Йдеться про меморандум, який передбачає відновлення вільного проходу через Ормуз з боку Тегерана, а також припинення військово-морської блокади іранських портів з боку США.

Офіційне підписання документа заплановане на 19 червня в Женеві. За словами Трампа, питання майбутнього іранської ядерної програми сторони почнуть обговорювати після юридичного оформлення режиму припинення вогню.

Водночас американський президент застеріг, що військові удари по Ірану можуть бути відновлені, якщо Вашингтон і Тегеран не зможуть дійти остаточної згоди щодо ядерної програми.

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