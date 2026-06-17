Розглянемо надання Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет — Трамп
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Розглянемо надання Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет — Трамп

Трамп
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Джерело:  Укрінформ

США розглянуть питання щодо надання Україні ліцензії на виробництво американських протибалістичних ракет.

Головні тези:

  • Дональд Трамп обговорює можливість надання Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет.
  • Україна виявила бажання будувати американські ракети в Європі, що привернуло увагу президента США.

США можуть надати Україні ліцензію на виробництво протибалістичних ракет

Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на полях саміту G7 у Франції.

Він зауважив, що бажання України будувати американські ракети в Європі буде розглянуто.

Вони хотіли б мати змогу це зробити. Ми розглянемо це питання.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Президент США також повторив, що в нього відбулися «дуже хороші переговори» з Президентом України Володимиром Зеленським і російським очільником Володимиром Путіним, додавши, що хоче, аби війна проти України закінчилася.

Водночас він відмовився відповідати на запитання, чи вважає Путіна більш відповідальним за конфлікт.

Ну, я не хочу це коментувати, бо намагаюся його врегулювати, а це не полегшує справу.

Він також повідомив, що Сполучені Штати розглядають санкції щодо Росії:

Ми розглядаємо це, ми бачимо, як сильно падають ціни на нафту. Вони справді падають.

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