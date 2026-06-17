Розглянемо надання Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет — Трамп

США розглянуть питання щодо надання Україні ліцензії на виробництво американських протибалістичних ракет.
Головні тези:
- Дональд Трамп обговорює можливість надання Україні ліцензії на виробництво протибалістичних ракет.
- Україна виявила бажання будувати американські ракети в Європі, що привернуло увагу президента США.
США можуть надати Україні ліцензію на виробництво протибалістичних ракет
Про це президент США Дональд Трамп заявив журналістам на полях саміту G7 у Франції.
Він зауважив, що бажання України будувати американські ракети в Європі буде розглянуто.
Президент США також повторив, що в нього відбулися «дуже хороші переговори» з Президентом України Володимиром Зеленським і російським очільником Володимиром Путіним, додавши, що хоче, аби війна проти України закінчилася.
Водночас він відмовився відповідати на запитання, чи вважає Путіна більш відповідальним за конфлікт.
Він також повідомив, що Сполучені Штати розглядають санкції щодо Росії:
Ми розглядаємо це, ми бачимо, як сильно падають ціни на нафту. Вони справді падають.
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