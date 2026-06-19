"Я шокована". Мелоні публічно звинуватила Трампа у брехні

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні не приховує свого обурення після заяв президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала його про спільне фото під час саміту "Великої сімки".
Головні тези:
- Трамп спровокував новий гучний скандал, коли публічно принизив Мелоні.
- Вона у відповіль записала спеціальне звернення до президента США.
Мелоні стверджує, що Трамп поширює брехню про неї
Скандал розгорівся після гучного інтерв’ю президента США італійському телеканалу La7.
Під час нього Дональд Трамп заявив, що Мелоні благала його про фото на саміті G7 в Ев’яні.
На тлі останніх подій лідерка Італії оприлюднила у своїх соцмережах звернення, під час якого вона спростувала слова Трампа.
Окрім того, Мелоні звернула увагу на те, що Трамп не є таким рішучих у відносинах з ворогами США.
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