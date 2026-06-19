"Я шокована". Мелоні публічно звинуватила Трампа у брехні

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні не приховує свого обурення після заяв президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала його про спільне фото під час саміту "Великої сімки".

Мелоні стверджує, що Трамп поширює брехню про неї

Скандал розгорівся після гучного інтерв’ю президента США італійському телеканалу La7.

Під час нього Дональд Трамп заявив, що Мелоні благала його про фото на саміті G7 в Ев’яні.

Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити…Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода. Дональд Трамп Президент США

На тлі останніх подій лідерка Італії оприлюднила у своїх соцмережах звернення, під час якого вона спростувала слова Трампа.

Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, шокована. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками: до того ж це не вперше. Джорджа Мелоні Прем’єр-міністерка Італії

Окрім того, Мелоні звернула увагу на те, що Трамп не є таким рішучих у відносинах з ворогами США.