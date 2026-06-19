"Я шокована". Мелоні публічно звинуватила Трампа у брехні
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"Я шокована". Мелоні публічно звинуватила Трампа у брехні

Мелоні
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Джерело:  ANSA

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні не приховує свого обурення після заяв президента США Дональда Трампа про те, що вона нібито благала його про спільне фото під час саміту "Великої сімки".

Головні тези:

  • Трамп спровокував новий гучний скандал, коли публічно принизив Мелоні.
  • Вона у відповіль записала спеціальне звернення до президента США.

Мелоні стверджує, що Трамп поширює брехню про неї

Скандал розгорівся після гучного інтерв’ю президента США італійському телеканалу La7.

Під час нього Дональд Трамп заявив, що Мелоні благала його про фото на саміті G7 в Ев’яні.

Вона, мабуть, рада, що я з нею поговорив. Мені не довелося з нею говорити…Вона благала мене сфотографуватися з нею! Вона так сильно хотіла сфотографуватися зі мною. Я б не зробив цього, але мені було її шкода.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На тлі останніх подій лідерка Італії оприлюднила у своїх соцмережах звернення, під час якого вона спростувала слова Трампа.

Заяви Дональда Трампа повністю вигадані. Я, чесно кажучи, шокована. Я не знаю, чому президент Сполучених Штатів поводиться так зі своїми союзниками: до того ж це не вперше.

Джорджа Мелоні

Джорджа Мелоні

Прем’єр-міністерка Італії

Окрім того, Мелоні звернула увагу на те, що Трамп не є таким рішучих у відносинах з ворогами США.

Можу лише сказати, що розчаровує те, що він не виявляє такої ж рішучості до ворогів Заходу та Сполучених Штатів, до лідерів яких він натомість ставиться з набагато більшою поблажливістю. Є одне, що він повинен пам’ятати: ні я, ні Італія ніколи не благаємо, — додала лідерка Італії.

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