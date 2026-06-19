"Я шокирована". Мелони публично обвинила Трампа во лжи
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"Я шокирована". Мелони публично обвинила Трампа во лжи

Мелони утверждает, что Трамп распространяет ложь о ней
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Источник:  ANSA

Глава итальянского правительства Джорджа Мэлони не скрывает своего возмущения после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла его о совместном фото во время саммита "Большой семерки".

Главные тезисы

  • Трамп спровоцировал новый громкий скандал, когда публично унизил Мэлони.
  • Она в ответ записала специальное обращение к президенту США.

Мелони утверждает, что Трамп распространяет ложь о ней

Скандал разгорелся после громкого интервью президента США итальянскому телеканалу La7.

Во время него Дональд Трамп заявил, что Мэлони умоляла его о фото на саммите G7 в Эвьяне.

Она, должно быть, рада, что я с ней поговорил. Мне не пришлось с ней говорить… Она умоляла меня сфотографироваться с ней! Она так сильно хотела сфотографироваться со мной. Я бы не сделал этого, но мне было ее жаль.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

На фоне последних событий лидер Италии обнародовала в своих соцсетях обращение, во время которого она опровергла слова Трампа.

Заявления Дональда Трампа полностью выдуманы. Я, честно говоря, шокирована. Я не знаю, почему президент Соединенных Штатов обращается так со своими союзниками: к тому же это не в первый раз.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

Кроме того, Мэлони обратила внимание на то, что Трамп не так решителен в отношениях с врагами США.

Могу лишь сказать: разочаровывает то, что он не проявляет такой же решительности к врагам Запада и Соединенных Штатов, к лидерам которых он относится с гораздо большей снисходительностью. Есть одно, что он должен помнить: ни я, ни Италия никогда не умоляем, — добавила лидер Италии.

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