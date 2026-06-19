"Я шокирована". Мелони публично обвинила Трампа во лжи

Глава итальянского правительства Джорджа Мэлони не скрывает своего возмущения после заявлений президента США Дональда Трампа о том, что она якобы умоляла его о совместном фото во время саммита "Большой семерки".
Главные тезисы
- Трамп спровоцировал новый громкий скандал, когда публично унизил Мэлони.
- Она в ответ записала специальное обращение к президенту США.
Мелони утверждает, что Трамп распространяет ложь о ней
Скандал разгорелся после громкого интервью президента США итальянскому телеканалу La7.
Во время него Дональд Трамп заявил, что Мэлони умоляла его о фото на саммите G7 в Эвьяне.
На фоне последних событий лидер Италии обнародовала в своих соцсетях обращение, во время которого она опровергла слова Трампа.
Кроме того, Мэлони обратила внимание на то, что Трамп не так решителен в отношениях с врагами США.
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