Сексуализированный дипфейк Мелони распространяется в сети — премьер Италии отреагировала
Источник:  online.ua

Пользователи сети активно обсуждают новое фейковое изображение лидера Италии Джорджи Мелони, созданное с помощью искусственного интеллекта. На этом фоне политика решила лично обратиться к людям с важным предупреждением.

Главные тезисы

  • 2 года назад Мелони требовала возмещения ущерба в размере 100 тысяч евро после того, как в интернете появились поддельные порнографические видео с ее лицом.
  • Сейчас она предупреждает людей, что в такой ситуации может оказаться кто угодно.

Сетью активно распространяется фейковое изображение, на котором лидер Италии изображена в нижнем белье.

Мелони опубликовала его, призывая итальянцев быть бдительными.

Она обратила внимание на то, что речь идет об еще одном примере опасного использования технологий дипфейка.

Что важно понимать, они не только способны обманывать, манипулировать общественным мнением, а также способны уничтожить репутацию человека.

В последнее время в сети распространяются несколько фейковых фотографий со мной — созданных с помощью искусственного интеллекта и выданных за настоящий каким-то упорным противником. Должна признать, что тот, кто их создал, по крайней мере в случае, приведенном здесь, действительно сделал меня гораздо привлекательнее, — с иронией отметила Мелони.

Но факт остается фактом: чтобы нападать и фабриковать ложь, люди сейчас готовы использовать что угодно, — добавила лидер Италии.

На фоне последних событий многие итальянские политики поддержали Мелони, а также призвали к усилению защиты жертв онлайн-манипуляций, прежде всего женщин и детей.

