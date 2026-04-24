Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против намерения администрации США пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами.
Главные тезисы
- Мэлони выступила против приглашения Путина на саммит G20 из-за нежелания делать уступки и требовать их от российского лидера.
- Премьер Италии напомнила о необходимости баланса в отношениях между США и Россией и отсутствии ответных шагов со стороны Москвы.
Мэлони жестко ответила на предложение США по приглашению Путина на саммит G20
По словам Мэлони, сейчас не время делать шаги навстречу диктатору, а наоборот — требовать от него уступок.
Итальянский премьер также напомнила, что Вашингтон в последние месяцы уже сделал немало таких шагов в отношении Москвы, но в ответ этого не увидели.
Напомним, The Washington Post написало, что США собираются пригласить российского диктатора на саммит лидеров G20, который состоится в декабре в гольф-клубе президента США Дональда Трампа "Дорал" в Майами.
Издание также привело комментарий чиновника администрации, который сообщил журналистам, что приглашение диктатору пока не отправлено.
