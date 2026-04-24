Мэлони выступила против приглашения Путина на саммит G20

Источник:  ANSA

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила против намерения администрации США пригласить российского диктатора Владимира Путина на саммит G20 в Майами.

Главные тезисы

  • Мэлони выступила против приглашения Путина на саммит G20 из-за нежелания делать уступки и требовать их от российского лидера.
  • Премьер Италии напомнила о необходимости баланса в отношениях между США и Россией и отсутствии ответных шагов со стороны Москвы.

Мэлони жестко ответила на предложение США по приглашению Путина на саммит G20

По словам Мэлони, сейчас не время делать шаги навстречу диктатору, а наоборот — требовать от него уступок.

Что касается Путина на саммите G20, то я считаю, что сейчас мы должны попросить Путина сделать несколько шагов навстречу, а не самим делать их.

Премьер-министр Италии

Итальянский премьер также напомнила, что Вашингтон в последние месяцы уже сделал немало таких шагов в отношении Москвы, но в ответ этого не увидели.

Американцы, особенно в последние месяцы, сделали, скажем так, несколько шагов навстречу России, а с другой стороны мы не увидели столько же ответных шагов. Я считаю, что именно сейчас пора требовать их.

Напомним, The Washington Post написало, что США собираются пригласить российского диктатора на саммит лидеров G20, который состоится в декабре в гольф-клубе президента США Дональда Трампа "Дорал" в Майами.

Издание также привело комментарий чиновника администрации, который сообщил журналистам, что приглашение диктатору пока не отправлено.

