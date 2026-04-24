Мелоні виступила проти запрошення Путіна на саміт G20
Джерело:  ANSA

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти наміру адміністрації США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі.

Мелоні жорстко відповіла на пропозицію США щодо запрошення Путіна на саміт G20

За словами Мелоні, зараз не час робити кроки назустріч диктатору, а навпаки - вимагати від нього поступок.

Що стосується Путіна на саміті G20, то я вважаю, що саме зараз ми маємо попросити Путіна зробити кілька кроків назустріч, а не самим робити їх.

Джорджа Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії 

Італійська прем'єрка також нагадала, що Вашингтон в останні місяці вже зробив чимало таких кроків щодо Москви, але у відповідь цього не побачили.

Американці, особливо протягом останніх місяців, зробили, скажімо так, кілька кроків назустріч Росії, а з іншого боку ми не побачили стільки ж кроків у відповідь. Я вважаю, що саме зараз настав час вимагати їх.

Нагадаємо, The Washington Post написало, що США збираються запросити російського диктатора на саміт лідерів G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі президента США Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.

Видання також навело коментар чиновника адміністрації, який повідомив журналістам, що запрошення диктатору поки що не надіслано.

