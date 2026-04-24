Мелоні виступила проти запрошення Путіна на саміт G20

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти наміру адміністрації США запросити російського диктатора Володимира Путіна на саміт G20 у Маямі.
Головні тези:
- Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні виступила проти запрошення на саміт G20 російського диктатора Володимира Путіна.
- Мелоні вважає, що зараз не час робити кроки назустріч Путіну, але навпаки - вимагати від нього поступок.
Мелоні жорстко відповіла на пропозицію США щодо запрошення Путіна на саміт G20
За словами Мелоні, зараз не час робити кроки назустріч диктатору, а навпаки - вимагати від нього поступок.
Італійська прем'єрка також нагадала, що Вашингтон в останні місяці вже зробив чимало таких кроків щодо Москви, але у відповідь цього не побачили.
Нагадаємо, The Washington Post написало, що США збираються запросити російського диктатора на саміт лідерів G20, який відбудеться у грудні в гольф-клубі президента США Дональда Трампа "Дорал" у Маямі.
Видання також навело коментар чиновника адміністрації, який повідомив журналістам, що запрошення диктатору поки що не надіслано.
