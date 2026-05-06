Сексуалізований діпфейк Мелоні шириться мережею — прем’єрка Італії відреагувала

Користувачі мережі активно обговорюють нове фейкове зображення лідерки Італії Джорджи Мелоні, створене за допомогою штучного інтелекту. На цьому тлі політикиня вирішила особисто звернутися до людей з важливим попередженням.

Мелоні знову стала жертвою діпфейку

Мережею активно шириться фейкове зображення, на якому лідерка Італії зображена в спідній білизні.

Мелоні опублікувала його, закликаючи італійців бути пильними.

Вона звернула увагу на те, що йдеться про ще один приклад небезпечного використання технологій діпфейку.

Що важливо розуміти, вони не лише здатні вводити в оману, маніпулювати суспільною думкою, а також здатні знищити репутацію людини.

Останнім часом у мережі поширюються кілька фейкових фотографій зі мною — створених за допомогою штучного інтелекту та виданих за справжні якимось завзятим противником. Мушу визнати, що той, хто їх створив, принаймні у випадку, наведеному тут, насправді зробив мене набагато привабливішою, — з іронією зазначила Мелоні. Поширити

Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore.



Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio. Ma resta il fatto che, pur di… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 5, 2026

Але факт залишається фактом: щоб нападати та фабрикувати брехню, люди зараз готові використовувати будь-що, — додала лідерка Італії. Поширити

На тлі останніх подій чимало італійських політиків підтримали Мелоні, а також закликали до посилення захисту жертв онлайн-маніпуляцій, насамперед жінок та дітей.