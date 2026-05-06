Сексуалізований діпфейк Мелоні шириться мережею — прем’єрка Італії відреагувала

Користувачі мережі активно обговорюють нове фейкове зображення лідерки Італії Джорджи Мелоні, створене за допомогою штучного інтелекту. На цьому тлі політикиня вирішила особисто звернутися до людей з важливим попередженням.
Головні тези:
- 2 роки тому Мелоні вимагала відшкодування збитків у розмірі 100 тисяч євро після того, як в інтернеті з'явилися підроблені порнографічні відео з її обличчям.
- Зараз вона попереджає людей, що у такій ситуації може опинитися будь-хто.
Мелоні знову стала жертвою діпфейку
Мережею активно шириться фейкове зображення, на якому лідерка Італії зображена в спідній білизні.
Мелоні опублікувала його, закликаючи італійців бути пильними.
Вона звернула увагу на те, що йдеться про ще один приклад небезпечного використання технологій діпфейку.
Що важливо розуміти, вони не лише здатні вводити в оману, маніпулювати суспільною думкою, а також здатні знищити репутацію людини.
На тлі останніх подій чимало італійських політиків підтримали Мелоні, а також закликали до посилення захисту жертв онлайн-маніпуляцій, насамперед жінок та дітей.
