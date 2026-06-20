Макрон розкрив нові деталі перемовин Трампа та Путіна на Алясці

Зустріч між Трампом і Путіним в Анкориджі, де майже уклали угоду, щоб сказати: "Ми віддамо територію України, яка не завойована". Потім ми їдемо делегацією до Вашингтона в серпні, щоб сказати: "Це неможливо, ми намагаємося...". Величезний шлях пройдено.