Макрон розкрив нові деталі перемовин Трампа та Путіна на Алясці
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Макрон розкрив нові деталі перемовин Трампа та Путіна на Алясці

Макрон розповів, як союзники боролися за майбутнє України
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Джерело:  online.ua

Як повідомив французький лідер Еммануель Макрон, президент США Дональд Трамп був готовий погодитися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо здачі Донбасу після їхньої зустрічі на Алясці. Однак союзники Києва зробили все можливе, щоб цього не сталося.

Головні тези:

  • Путін зміг надурити Трампа та переконати його в тому, що Україна на межі поразки.
  • Однак лідери Європи відкрили президенту США очі на те, що відбувається.

Макрон розповів, як союзники боролися за майбутнє України

Президент Франції офіційно підтвердив, що угода Дональда Трампа та Володимира Путіна передбачала передачу Росії навіть неокупованих українських територій.

Зустріч між Трампом і Путіним в Анкориджі, де майже уклали угоду, щоб сказати: "Ми віддамо територію України, яка не завойована". Потім ми їдемо делегацією до Вашингтона в серпні, щоб сказати: "Це неможливо, ми намагаємося...". Величезний шлях пройдено.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Президент Франції

На переконання французького лідера, цей шлях — це перемога українців у їхній спроможності та довірі.

Він також додав, що союзники Києва зробили все можливе, щоб переконати Трампа, що Путін його просто надурив.

Президент США побачив, що все, що йому говорили — що українці програють, що не переживуть зиму — виявилося неправдою, і побачив, що перед ним стоять мужні, винахідливі люди, яких він поважає, — наголосив Макрон.

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