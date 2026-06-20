Макрон розкрив нові деталі перемовин Трампа та Путіна на Алясці

Як повідомив французький лідер Еммануель Макрон, президент США Дональд Трамп був готовий погодитися на вимоги російського диктатора Володимира Путіна щодо здачі Донбасу після їхньої зустрічі на Алясці. Однак союзники Києва зробили все можливе, щоб цього не сталося.
Головні тези:
- Путін зміг надурити Трампа та переконати його в тому, що Україна на межі поразки.
- Однак лідери Європи відкрили президенту США очі на те, що відбувається.
Макрон розповів, як союзники боролися за майбутнє України
Президент Франції офіційно підтвердив, що угода Дональда Трампа та Володимира Путіна передбачала передачу Росії навіть неокупованих українських територій.
На переконання французького лідера, цей шлях — це перемога українців у їхній спроможності та довірі.
Він також додав, що союзники Києва зробили все можливе, щоб переконати Трампа, що Путін його просто надурив.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-