Макрон раскрыл новые детали переговоров Трампа и Путина на Аляске
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Макрон раскрыл новые детали переговоров Трампа и Путина на Аляске

Макрон рассказал, как союзники боролись за будущее Украины
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Источник:  online.ua

Как сообщил французский лидер Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп был готов согласиться с требованиями российского диктатора Владимира Путина относительно сдачи Донбасса после их встречи на Аляске. Однако союзники Киева сделали все возможное, чтобы этого не произошло.

Главные тезисы

  • Путин смог обмануть Трампа и убедить его в том, что Украина находится на грани поражения.
  • Однако лидеры Европы открыли президенту США глаза на происходящее.

Макрон рассказал, как союзники боролись за будущее Украины

Президент Франции официально подтвердил, что соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина предполагало передачу России даже неоккупированных украинских территорий.

Встреча между Трампом и Путиным в Анкоридже, где почти заключили соглашение, чтобы сказать: "Мы отдадим территорию Украины, которая не завоевана". Затем мы едем делегацией в Вашингтон в августе, чтобы сказать: "Это невозможно, мы стараемся...". Огромный путь пройден.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

Президент Франции

По мнению французского лидера, этот путь — это победа украинцев в их состоятельности и доверии.

Он также добавил, что союзники Киева сделали все возможное, чтобы убедить Трампа, что Путин его просто обманул.

Президент США увидел, что все, что ему говорили, что украинцы проиграют, что не переживут зиму, оказалось неправдой, и увидел, что перед ним стоят мужественные, изобретательные люди, которых он уважает, — подчеркнул Макрон.

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