Как сообщил французский лидер Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп был готов согласиться с требованиями российского диктатора Владимира Путина относительно сдачи Донбасса после их встречи на Аляске. Однако союзники Киева сделали все возможное, чтобы этого не произошло.
Главные тезисы
- Путин смог обмануть Трампа и убедить его в том, что Украина находится на грани поражения.
- Однако лидеры Европы открыли президенту США глаза на происходящее.
Макрон рассказал, как союзники боролись за будущее Украины
Президент Франции официально подтвердил, что соглашение Дональда Трампа и Владимира Путина предполагало передачу России даже неоккупированных украинских территорий.
По мнению французского лидера, этот путь — это победа украинцев в их состоятельности и доверии.
Он также добавил, что союзники Киева сделали все возможное, чтобы убедить Трампа, что Путин его просто обманул.
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