Редакция издания CNN пообщалась с несколькими военными экспертами и пришла к выводу, что массированные атаки Украины смогли продемонстрировать всему миру, насколько неподготовленной является российская ПВО к войне на собственной территории.

Российская ПВО оказалась не тем, чем ее считали до сих пор

Ни для кого не секрет, что в результате второй атаки Украины на Московский НПЗ была повреждена комбинированная установка переработки нефти, которая обеспечивала 47% мощности завода.

Более того, были поражены некоторые вторичные установки, межцеховые трубопроводы, вспомогательное оборудование и загорелись резервуары с нефтепродуктами.

События 18 июня еще раз напомнили миру о том, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну Украине.

Кроме того, стало понятно, что украинская ПВО кратно мощнее и эффективнее российской.

По словам военных экспертов, когда сотни украинских дронов направлялись в Москву, реакция российских военных напоминала скорее хаотическую попытку справиться с ситуацией, однако точно не спланированную стратегическую оборону.

Более того, весь мир облетело видео момента, когда российская ракета ПВО попала в резервуар с нефтью.