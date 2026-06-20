"Автогол России". Западные эксперты высмеяли российскую ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

"Автогол России". Западные эксперты высмеяли российскую ПВО

Российская ПВО оказалась не тем, чем ее считали до сих пор
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Источник:  CNN

Редакция издания CNN пообщалась с несколькими военными экспертами и пришла к выводу, что массированные атаки Украины смогли продемонстрировать всему миру, насколько неподготовленной является российская ПВО к войне на собственной территории.

Главные тезисы

  • Россия располагает многими старыми системами, которые не являются на 100% надежными.
  • Что касается Украины, то она постоянно совершенствует свои ударные возможности.

Российская ПВО оказалась не тем, чем ее считали до сих пор

Ни для кого не секрет, что в результате второй атаки Украины на Московский НПЗ была повреждена комбинированная установка переработки нефти, которая обеспечивала 47% мощности завода.

Более того, были поражены некоторые вторичные установки, межцеховые трубопроводы, вспомогательное оборудование и загорелись резервуары с нефтепродуктами.

События 18 июня еще раз напомнили миру о том, что российский диктатор Владимир Путин проигрывает войну Украине.

Кроме того, стало понятно, что украинская ПВО кратно мощнее и эффективнее российской.

По словам военных экспертов, когда сотни украинских дронов направлялись в Москву, реакция российских военных напоминала скорее хаотическую попытку справиться с ситуацией, однако точно не спланированную стратегическую оборону.

Более того, весь мир облетело видео момента, когда российская ракета ПВО попала в резервуар с нефтью.

Эксперт по вооружениям Стокгольмского международного института исследования проблем мира Маркус Шиллер заявил, что это был "автогол России", завершившийся грибовидным облаком дыма и тем, что огромная верхняя часть резервуара взлетела в воздух.

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