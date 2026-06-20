Британия предложит Украине собственные дальнобойные ракеты — инсайдеры

Согласно данным Bloomberg, Великобритания в скором времени начнет испытание своих бюджетных ракет дальнего радиуса действия – именно их смогут получить Силы обороны Украины, если все пройдет успешно.

Британские дальнобойные ракеты — что о них известно

Как удалось узнать журналистам, разработчики в Великобритании активно работают над созданием относительно дешевых ракет большой дальности, не зависящих от американских комплектующих или данных.

К этим процессам привлечены компании MBDA, MGI Engineering и Rotron Aerospace. В ближайшие месяцы их планируют испытать в Британии и Украине.

По предварительным данным, примерно через год после завершения тестов Лондон сможет поставлять эти ракеты украинским Силам обороны.

Проект стартовал в конце 2024 года, а затем темпы разработки существенно ускорили.

Новые ракеты будут уступать Storm Shadow/SCALP по точности и мощности, однако их стоимость будет примерно вдвое ниже.

Что важно понимать, одна ракета Storm Shadow стоит около миллиона долларов.

Важной особенностью новых систем станет полное отсутствие американских компонентов. Это позволит Великобритании самостоятельно принимать решения по их применению без риска возможных ограничений со стороны США.

Несмотря на то, что новые ракеты не смогут эффективно поражать укрепленные бетонные бункеры, их 225-килограммовая боевая часть все равно способна наносить существенные повреждения целям.